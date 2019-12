Fundación Cultural Latin Grammy anuncia Beca Julio Iglesias 

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La Fundación Cultural Latin Grammy anunció el lunes la Beca Julio Iglesias para estudiantes de música admitidos al Berklee College of Music que estén interesados en música latina.



La Beca Prodigio, que cada año lleva el nombre del artista que la copatrocina, incluye hasta 200,000 dólares para cursar cuatro años en la prestigiosa escuela de música en Boston, que en 2015 le otorgó un doctorado honoris causa al mismo Iglesias.



Se entregará a un estudiante con excepcional talento que haya sido admitido a Berklee para septiembre de 2020 y necesite ayuda financiera para obtener su licenciatura. Los interesados tienen hasta el 10 de abril para presentar sus solicitudes.

VEA: Hasta 36 años menor que ella, así prefiere Madonna a sus parejas



"Me enorgullece ofrecerle a un estudiante prometedor la oportunidad de una educación musical formal en una de las mejores instituciones del mundo por medio de la Fundación Cultural Latin Grammy", dijo Iglesias en un comunicado.



"Con esta beca espero extender mi legado ayudando a formar a la próxima generación de embajadores de la música latina", agregó el cantante español, uno de los más exitosos de todos los tiempos con más de 300 millones de discos vendidos, galardonado con el premio Grammy, honrado como Persona del Año 2001 de la Academia Latina de la Grabación y con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia de la Grabación en 2019.

LEA ADEMÁS: 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey, vuelve a ser No.1



La Fundación Cultural Latin Grammy dice que hasta la fecha ha asignado 5 millones de dólares a becas, subvenciones, donaciones de instrumentos musicales y eventos educativos alrededor del mundo.



Previamente han copatrocinado las Becas Prodigio Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Carlos Vives y Emilio y Gloria Estefan.