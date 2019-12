Aracely Arámbula olvida a Luis Miguel y encuentra de nuevo el amor

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de una década de haberse separado del cantante Luis Miguel, con quien procreó dos hijos, la actriz Aracely Arámbula parece haber encontrado nuevamente el amor.

Recientemente, la mexicana declaró en el programa Hoy, que está en una relación con un hombre del cual está "un poquito enamorada".

“Siempre uno tiene que tener que tener el corazón alegre, satisfecho, contento y con mucho amor. Estoy muy contenta, muy feliz disfrutando. Y bueno sí, por qué no, puedo decir que sí, que estoy muy llena de amor. Estoy un poquito enamorada”, explicó al reportero de programa mexicano.

Arámbula no ha revelado la identidad de su nuevo galán, sin embargo, indicó que no se trata de un empresario.

Durante la entrevista, la actriz aceptó dar más detalles de cómo es su relación actual e indicó que “hay que disfrutar, hay que pasársela bien, no hay que pasarla mal, no hay necesidad de estar con el látigo. Me gusta divertirme, me gusta reír, me gusta que la persona con la que yo comparto me haga reír mucho y la verdad que se trata esta vida de relajarte y de gozar, no de pelear”.

Hace un par de meses, Aracely fue vista cenando con el actor Arturo Carmona, fue entonces cuando iniciaron los rumores sobre si él era la nueva conquista de la ex de Luis Miguel. Ella lo negó todo.

Después de finalizar su relación con Luis Miguel, hace más de 10 años, a Aracely no se le ha conocido una pareja formal, algo que intrigaba a muchos medios mexicanos que no perdían la oportunidad para indagar sobre el tema.

Pese a lo abierta que ha sido Arámbula al hablar de su nuevo romance, habrá que esperar para saber, quién es el afortunado en poseer el corazón de la mexicana.