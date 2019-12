Habrá estreno simultáneo de "Matrix" y "John Wick" y piden feriado para Keanu Reeves

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Las muy esperadas secuelas de "Matrix" y "John Wick" se estrenan el mismo día en Estados Unidos y muchos fanáticos se preguntan por qué no declarar ese día como feriado en honor a su protagonista, el canadiense Keanu Reeves.



La elección de la fecha parece ser casualidad: la cinta de ciencia ficción "Matrix 4" es distribuida por Warner Bros, mientras que el thriller sobre el asesino a sueldo "John Wick: Chapter 4" es del estudio rival Lionsgate.



Y aunque cualquiera de las dos fechas podría cambiar, esto no impidió a sus fanáticos que celebraran el acontecimiento en las redes sociales.



"Moción para hacer del 21 de mayo... una fiesta nacional de Keanu Reeves," tuiteó Meagan Navarro.



"Deberíamos hacer del 21 de mayo el día de Keanu de aquí en adelante", agregó @WeWatchedAMovie.



Ninguna de las dos películas tiene aún fecha de estreno en América Latina.



El actor canadiense de 55 años ha ganado popularidad en los últimos años, en un fenómeno llamado "Keanuaissance"... algo así como "Keanucimiento".

Alabado por la comunidad de videojuegos por su entusiasta trabajo de voz en off y captura de movimiento en títulos como "Cyberpunk 2077", el actor se ha visto colmado de elogios también por su comportamiento realista y sus expresiones de rechazo al superficial estilo de vida en Hollywood.



En junio, el New Yorker publicó un artículo titulado "Keanu Reeves es demasiado bueno para este mundo".



Su cara aparece en muchísimos memes y varias historias sobre su vida se han hecho virales, incluida una reciente en la que ayuda a otros pasajeros de un vuelo que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en California.



La franquicia Matrix, sobre humanos atrapados en una realidad virtual creada por máquinas, ha recaudado más de 1,600 millones de dólares en el mundo.



Warner Bros no especificó si el nuevo filme será una secuela directa de la última película, y solo aclaró que está "ambientada en el mundo de 'Matrix'".



Las películas originales siguieron a una banda de rebeldes que luchaban contra máquinas inteligentes en un futuro en el que los seres humanos están esclavizados dentro de la matriz, una realidad virtual que se asemeja al mundo contemporáneo.



Neo, interpretado por Reeves, es el héroe de una misión para salvar a la humanidad.