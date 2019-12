Kim y Khloé quieren fuera a Kourtney del reality Keeping Up With the Kardashians (KUWTK)

Khloé, Kim y Kourtney Kardashian son las protagonistas del reality Keeping Up With the Kardashians (KUWTK).

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Un nuevo drama se vive en la familia Kardashian y esta vez tiene que ver con la posible salida de Kourtney del famoso reality Keeping Up With the Kardashians (KUWTK).

Durante un reciente episodio del programa, que muestra la vida de la familia más mediática de Estados Unidos, Kim y Khloé Kardashian se quejaron frente a las cámaras por la poca participación de la hermana mayor en el reality, la molestia fue tal, que incluso pidieron a su madre, Kris Jenner la salida de Kourtney del programa.

Todo comenzó cuando Khloé llamó a Kourtney para saber sobre su paradero, descubiéndola en una mentira.

VEA: 10 datos sobre Zozibini Tunzi, la nueva Miss Universo 2019

“No puedo creer que haya pillado a Kourtney mintiendo así. Me estás diciendo que estás con tus hijos, pero tus hijos están en mi casa. Mentirosa”, dijo Khloé frente a las cámaras, muy enfadada.

Tras lo ocurrido, Kourtney se defendió aduciendo que sus hermanas son muy entrometidas y que en ocasiones no desea compartir muchos detalles sobre su vida privada.

"Intento mantener ciertas cosas en privado. No me gusta compartir [información] sobre mis citas. No sé si se aburren en sus propias vidas y quieren tener la vida de citas salvajes que creen que llevo", declará la hermana mayor de las Kardashian.

ADEMÁS: El mensaje de Zozibini Tunzi tras ganar la corona de Miss Universo 2019

Por su parte Kim fue más específica al mostrar su enojo frente a los lentes. “Nuestro trabajo es ser abiertas y honestas y compartir mucho de nosotras mismas y simplemente parece que durante los últimos años hasta ahora, Kourtney no ha sido realmente abierta sobre su vida personal ante la cámara. Así que todos los días que Kourtney no está filmando, Khloé y yo tomamos el relevo y tenemos que compartir más. Porque si no compartimos nuestras vidas, ¿entonces qué sentido tiene este programa?”, declaró.

Ante la negativa de Kourtney a seguir exponiendo su vida privada, Kim le dijo que quedaría fuera del programa, a lo que la empresaria respondió, "pues estoy fuera".

El problema fue tanto que ni Kris Jenner pudo solucionarlo, pese a que convocó una reunión con las tres hermanas mayores.

Vea aquí: Los graciosos memes que dejó el Miss Universo 2019

Kourtney detalló que su experiencia de divorcio con su expareja, la que fue transmitida, la dejó cansada, por lo que actualmente no desea compartir detalles íntimos de sus relaciones.