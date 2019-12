Timberlake se disculpa con Biel por su “falta de juicio”  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Justin Timberlake se disculpó públicamente con su esposa, la actriz Jessica Biel, días después de haber sido visto tomado de la mano de la coprotagonista de su próxima película.



“Me mantengo lo más que puedo alejado de chismes, pero para mi familia siento que es importante abordar los rumores recientes que están lastimando a la gente que amo”, escribió el actor y cantante pop el miércoles en Instagram.



Timberlake admitió que mostró “una gran falta de juicio” en las fotos y videos que se hicieron virales el mes pasado, donde aparece con la actriz Alisha Wainwright en un bar de Nueva Orleans. “Pero permítanme aclarar algo”, agregó, “No pasó nada entre mi coestelar y yo”.

Dijo: “Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento. Debí juzgar mejor. Ese no es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo”.



El astro de 38 años se encuentra filmando la película “Palmer” con Wainwright en Nueva Orleans. Está casado con Biel desde 2012 y la pareja tiene un hijo de cuatro años, Silas.



Timberlake se disculpó con su “increíble esposa y familia por hacerlos pasar una situación tan vergonzosa. Estoy enfocado en ser el mejor esposo y padre posible. Esto no lo fue”.

