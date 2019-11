Ozuna estrena su disco "Nibiru"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Ozuna rompió el récord con el mayor número de semanas en el primer puesto de la lista de álbumes latinos de Billboard en 2017 con su debut “Odisea”. El superastro del reggaetón y trap latino, que ha abarrotado el Madison Square Garden de Nueva York, también es el primer artista en lograr siete videos con 1,000 millones de vistas en YouTube.



Para igualar su éxito anterior, e incluso superarlo, Ozuna se involucró más en la producción de “Nibiru” su tercer álbum de estudio lanzado el viernes.



“Creo que es el disco que más tiempo le he dedicado yo de mi carrera”, dijo Ozuna en una entrevista telefónica reciente desde Nueva York. “Me siento bien por la música que tenemos, porque sacamos un poquito de todo para hacer esto”.



El disco incluye algunas piezas escuchadas previamente como “Baila Baila Baila”, la cual le dio su primera nominación al Latin Grammy este año, (al final perdió ante Rosalía, con quien canta el éxito mundial "Yo x Ti, Tú x Mi"). “Nibiru” también incluye “Reggaetón en Paris” con Dalex y Nicky Jam, así como su más reciente sencillo “Hasta que salga el sol”, que dijo fue hecho “para la disco, para el party”



“Es un gran tema con una gran energía”, dijo. “Si te levantas con un tema así tienes que subir de ánimo ese día”.

El video del tema, dirigido por Colin Tilley y filmado en México, suma más de 49 millones de vistas en YouTube desde que fue estrenado a principios de noviembre.



“Nibiru” también incluye colaboraciones con artistas de alto nivel como Diddy y DJ Snake (“Eres Top”), Snoop Dogg y Anuel AA (“Patek”) así como Swae Lee (“Sin Pensar”). La canción “Temporal” tiene como invitado a Willy de la banda de rock puertorriqueña Cultura Profética, una canción que lleva al rockero a terrenos más tropicales.



“El estilo que tiene el rock me encanta, me encanta la guitarra eléctrica”, dijo Ozuna su relación con el rock.



Ozuna, nacido en San Juan, Puerto Rico, se presentó en el desfile de Macy’s para el Día de Acción de Gracias en Nueva York. La semana pasada fue uno de los artistas principales del Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México al que asistieron 75.000 fans y brilló en el escenario con un sombrero rojo a juego con una chaqueta del mismo color.



“Es por respeto a mis fans, hay que verse y vestirse bien”, dijo sobre su estilo en la moda.



Durante su presentación agradeció el apoyo del público local que lo ha seguido fielmente desde que debutó en el país hace cuatro años.



“México me ha apoyado mucho, mucho en toda mi carrera, pero ahora con tantos éxitos y tanto público que se identifica conmigo como persona, como artista, como todo, ya es como que otra energía”, dijo en la entrevista con AP.



Ozuna volverá a tierra mexicana para el Festival Machaca el próximo año. De hecho, su 2020 está bastante ajetreado, emprenderá la gira mundial de “Nibiru” con fechas en Nueva York, Los Angeles y Miami en Estados Unidos, así como Buenos Aires, Asunción y Lima, en Latinoamérica. Ozuna también actuará en “Fast & Furious 9”, que se estrena en Estados Unidos el 22 de mayo.

Ozuna termina el 2019 por todo lo alto. Su comienzo de año fue muy diferente cuando dijo que lo estaban extorsionando por un video sexual filmado cuando tenía 16 años.



Para aquellos que enfrentan situaciones díficiles similares, Ozuna les expresó su apoyo para “ir de frente”.



“Son situaciones especiales, cada uno viene a una enseñanza, seguramente van a aprender de las situaciones que les pasen. Eso sólo va a ser una experiencia”.