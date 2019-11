A pesar de viento, acaba con éxito desfile de Día de Gracias

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Los populares globos volaron durante el Desfile del Día de Acción de Gracias organizado por las tiendas Macy's, pero más abajo de lo normal debido a la presencia de fuertes vientos.



Debido al pronóstico de vientos se corría el riesgo de que los globos no desfilaran, pero menos de una hora antes del arranque del desfile se anunció que los globos podrían volar, aunque con los pies casi en la tierra.



Al avanzar el desfile los operadores de los globos gigantes batallaron con ellos y los jalaban más cerca al suelo. Los vientos sí evitaron que los globos gigantes salieran al desfile del Día de Acción de Gracias en Filadelfia.

Los globos del desfile de Macy's quizá hayan volado bajo, pero no era el caso con los ánimos de Susan Koteen, quien los últimos tres años ha viajado desde Florida para ver el espectáculo.

"Nos encanta porque es emocionante, es patriótico y simplemente te anima el corazón", dijo.

Una gruesa fila de asistentes se formó a lo largo de toda la ruta en un bonito día otoñal, con hojas y confetis empujados por el viento.



Un globo de "Green Eggs and Ham" se unió a la alineación, el oso Smokey regresó por primera vez desde 1993, y los espectadores pudieron ver versiones nuevas de globos favoritos como Snoopy y Bob Esponja.

Un gigantesco Ronald McDonald se desgarró antes de empezar el desfile y tuvo que ser sacado a la mitad del recorrido, dijo la compañía. El personaje de McDonald's tenía una pierna visiblemente desinflada.



A medio desfile, los vientos máximos eran de 21 km/h (13 mph) con ráfagas de hasta 51 km/h (32 mph), según el Servicio Nacional de Meteorología.



Las ordenanzas municipales dictan que los globos no pueden volar si los vientos sostenidos hubieran superado los 37 km/h (23 mph) y las ráfagas excedieran los 54,7 km/h (35 mph). Sólo una vez no han alzado el vuelo los globos a causa del clima: en 1971.



Joanna Mammen y su familia llegaron desde Pensilvania para ver el desfile como lo hacen cada año, ya sea con lluvia, sol o viento.



"Mi globo favorito de niña era Santa Claus", dijo Mammen, de 69 años. "Los niños de ahora no reconocerían a la mayoría de los globos de aquella época. Pero es una bonita tradición, salir y experimentar la multitud".

El desfile, uno de los eventos más populares de la ciudad, incluye unas 8.000 personas que marchan, bandas y cantantes como Celine Dion, Ciara, Kelly Rowland e Idina Menzel, una veintena de carrozas y un cierre con Santa Claus.