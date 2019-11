Difunden llamada de Sarita con sus hermanos tras muerte de José José

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La llamada que hizo Sarita a sus hermanos José Joel y Marysol tras la muerte de su padre José José se divulgó y evidenció que pese al triste momento que atravesaban nunca lograron ponerse de acuerdo.



El audio fue difundido por Chisme NO Like en su canal de Youtube, en el que exponen a los hijos mayores de "El príncipe de la canción" no parecen sorprendidos por la muerte de progenitor y que en cambio intentan culpar a Sarita por la separación.



Esta es la segunda llamada que hacen los hijos del fallecido cantante, la primera ocurrió cuando estaban celebrando el cumpleaños de una de sus hijas, misma que interrumpieron rápidamente.



La otra llamada fue grabada por Jose Joel y Marysol y al contestarles le dicen: "Aquí estoy con Marysol y con Laurita, te digo que estábamos todos juntos en el festejo de la niña. Ahora sí, platícanos por favor, ¿qué pasó?", cuestionó José Joel; Sarita respondió entre sollozos: "Estoy muy estresada ahorita, ¿van a venir? Ni siquiera sé qué vamos hacer. Lo van a bajar del cuarto".

Seguidamente, la hermana mayor le pregunta a Marysol dónde está y si le puede contactar al director del hospital para hablar con él para que no hagan una "tontería" porque ellos quieren ver el cuerpo de su padre antes de que hagan algo.



Sarita reacciona mal al comentario y le pregunta "¿Cómo que haríamos algo? Ni siquiera sé qué está pasando. Solo sé que tienen que bajarlo a la morgue... Escúchenme, por favor. Estoy pasando por esto yo sola".



Al mismo tiempo José Joel y Marysol le replican que esa fue una decisión de ella: "Así lo quisiste mamacita preciosa, aquí estamos tus hermanos, por eso te estamos marcando, para decirte: ‘¿Qué vamos a hacer?'". Sarita, molesta les dice: "¿Saben qué? Si me van a gritar, olvídenlo".



Marysol intenta calmar a Sarita y le pide que por favor le pase el contacto de alguien para que ellos puedan llegar lo más pronto posible a México y saber que hacer con el cadáver.

Asimismo, le pide a José Joel, que le reprocha, "necesito que de verdad entiendan, tú, Mary y yo somos lo que se supone que debemos pasar por esto, nadie más. No traigan prensa, ni a la otra señora que está con ustedes (Laura Núñez), a nadie, sólo nosotros tres, no quiero repetirlo".



Pero los hijos del matrimonio de José José con Anel parecen no entender y Sarita decide colgar la llamada.

La relación entre los hijos de José José no ha mejorado y durante el funeral de "El príncipe de la canción" intentaron mejorar la situación.



Aquí el audio: