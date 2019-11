La Academia 2019: Destrozan al hondureño Jorge Flores por su interpretación

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El hondureño Jorge Alejandro Flores recibió fuertes críticas tras finalizar su presentación en el tercer concierto de La Academia 2019.



Frases como "te faltó proyección" y "fue realmente espantoso", fueron las más duras para el catracho.



Jorge interpretó la icónica canción de Enmanuel, "La chica de humo".



Alexander Acha, hijo de Enmanuel, no se sintió complacido con la interpretación del hondureño y aseguró que "le faltó muchísima proyección, mucha energía, esta no es una canción tan coqueta como lo hiciste tú. Te quedaste corto",



Sin embargo, la mexicana Danna Paola destacó que Jorge sí ha mostrado un avance con el paso de los conciertos.

"Te tocó una canción difícil, independientemente de eso, me hace feliz ver un avance", le dijo la también actriz.



Horacio Villalobos fue brutal con su crítica asegurando que "si la hubiera escuchado en una boda, no me paro a bailar".



Pero quien remató con su crítica fue Arturo López Gavito. "Fue una especie de la mala caricatura de Enmanuel, no había nada, después de todo lo que venías haciendo, esto fue realmente espantoso".



Desde su llegada a La Academia, Jorge Alejandro ha recibido fuertes críticas por su soberbia y mala actitud.

