Pon tu mejor ritmo con Just Dance 2020

Tegucigalpa, Honduras

El rey de las fiestas está de regreso con Just Dance 2020. Este año la franquicia cumple 10 años y lo celebra a lo grande con una de las entregas más divertidas de la saga.

La premisa del juego es la que ya todos conocemos, un juego de ritmos donde nuestro propósito es acertar de manera correcta la coreografía que el maestro en pantalla nos propone.

El gameplay sigue igual, sin presentar novedades que ya no conozcamos. Este año la apuesta recae en la lista de canciones que es de las más lúdicas que hemos disfrutado en los últimos años.

Temas como High Hopes de Panic! at the Disco, Kill This Love, Blackpink, Old Town Road (Remix de Lil Nas X y The Time (Dirty Bit) y The Black Eyed Peas, entre otros.

Además debemos resaltar que esta es una de las ediciones con más sabor latino en todos los juegos de Just Dance.

Canciones de Daddy Yankee, Rosalía, Bomba Stereo y Ozuna están presentes en el juego. Además de que se ha anunciado que el próximo 22 de noviembre un tema de Frozen II se unirá a la lista como un DLC gratuito para los compradores.

En cuanto a modos de juego, este año se incluye el modo All Stars que funciona a modo campaña y en el que podremos hacer un recorrido por canciones memorables en estos diez años de la franquicia.

Asimismo, el modo cooperativo y el modo online World Dance Floor siguen presentes. Un punto a resaltar es que en esta entrega algunas coreografías nos parecieron muy poco trabajadas o muy sencillas en comparación a otros años.

En fin Just Dance 2020 es el juego ideal para la fiesta y compartir entre amigos; si buscas una opción, no dudes en adquirirlo.