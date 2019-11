El criticado debut de la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán en televisión

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, debutó en el reality show Cartel Crew bajo una lluvia de críticas por parte de los miles de espectadores del programa.

Durante su intervención, Emma Coronel relató lo que es ser esposa de uno de los narcotraficantes más peligrosos en el mundo, a quien condenaron a una cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos.

"La mayoría del tiempo posible trato de ser positiva y no lamentar lo que ya pasó... ya pasó, no podemos hacer nada", dijo la ex reina de belleza mexicana.

Seguidamente, la madre de las gemelas de Joaquín "El Chapo" Guzmán, aseveró que "es muy lamentable que nos juzguen sin conocernos. Es duro, porque a veces quieres hacer los que hacen todos".

En su aparición, la esposa de El Chapo diálogo con Michel Blanco, hijo de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco.

Con la participación de Coronel, miles de televidentes de volcaron a la redes sociales para criticar su presencia, ya que según los usuarios, con la participación de la ex reina de belleza glorifican el narcotráfico.

“¿Por qué diablos están glorificando a la esposa del Chapo? Cientos de personas han sufrido por esta familia y su cartel. Pero, oye, ¿a quién le importa la moral cuando tienes que producir ‘shows’ de mierda para hacer dinero, verdad?”.

“Esta es una decisión enferma y terrible por parte de VH1 de tener a la esposa del , Emma Coronel, en su reality show Cartel Crew. Hay una catástrofe humanitaria en México por la violencia del cártel. Este no es un reality show glamoroso. ¿En dónde están las imágenes de fosas comunes?”, fueron algunos de los mensajes que escribieron en la página del reality show Cartel Crew.

