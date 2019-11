“Ford v Ferrari” queda en el primer lugar de las taquillas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La cinta “Ford v Ferrari” dejó a la competencia atrás al recaudar 31 millones en su debut y ubicarse en el primer lugar en las recaudaciones en Estados Unidos y Canadá.



El drama de James Mangold sobre carreras de autos se estrenó con buenas reseñas y rumores de que sus protagonistas Christian Bale y Matt Damon podrían ser nominados al Oscar. Y las audiencias los recibieron con entusiasmo, dándole a la cinta de 98 millones de dólares una calificación de A+ en CinemaScore.



“Ford v Ferrari”, que narra la historia del esfuerzo de Ford Motor Co. para desbancar del trono a Ferrari en las 24 horas de Le Mans en 1966, ha sido considerada una inusual película histórica que se destaca por su guion, efectos especiales y celebridades participantes.



“Los Ángeles de Charlie”, de Elizabeth Banks, no pudo superarla. El largometraje encabezado por Kristen Stewart abrió por debajo de las expectativas, con 8,6 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 19,3 millones a nivel internacional.



A continuación presentamos las cifras estimadas de ventas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles también se proporcionan las cifras internacionales más recientes para esos mismos días. Los datos finales en Norteamérica serán divulgados el lunes.



1. “Ford v Ferrari”, 31 millones de dólares (21,4 millones a nivel internacional).



2. “Midway”, 8,8 millones (5,3 millones internacional).



3. “Charlie’s Angels”, 8,6 millones (19,3 millones internacional).



4. “Playing With Fire”, 8,6 millones (1,3 millones internacional).



5. “Last Christmas”, 6,7 millones (8,6 millones internacional).



6. “Doctor Sleep”, 6,2 millones (5,2 millones internacional).



7. “The Good Liar”, 5,7 millones (1,5 millones internacional).



8. “Joker”, 5,6 millones (13 millones internacional).



9. “Maleficent: Mistress of Evil”, 5,2 millones (11,8 millones internacional).



10. “Harriet”, 4,8 millones.