Serena Williams sobre Meghan: "Es la persona más fuerte que conozco"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La tenista estadounidense, Serena Williams, hizo íntimas revelaciones sobre su estrecha amistad con Meghan Markle.

Además sacó a luz detalles sobre un viaje secreto que hizo la duquesa de Sussex junto a su hijo Archie y lo fuerte que ha sido para afrontar las críticas tras su llegada a la Familia Real.



Durante una entrevista para Access Hollywood, Williams reveló que la esposa del príncipe Harry viajó sola en un avión comercial para verla competir en la final del US Open.



Para esa ocasión, se habló que Meghan viajó sola y que Archie se quedó bajo el cuidado de su padre, pero no fue así, la exactriz decidió hacer el viaje exprés en compañía de su primogénito.



“Ella viajó con un recién nacido para verme jugar en Nueva York y regresó esa noche, probablemente no debería haber hecho eso", reveló la tenista, quien además dijo que eso demuestra la increíble persona que es y que eso es solo una de las muchas cosas que Meghan hace por ella.

Vea aquí: ¿Por qué Meghan y Kate tienen prohibido embarazarse al mismo tiempo?



De igual forma, afirmó que la duquesa "es la persona más fuerte que conozco, la más linda, la más dulce", en referencia a las declaraciones que hizo a un medio africano sobre su lucha con los medios y las difamaciones tras haberse integrado a la corona británica.



Además, Serena habló que pese a su cargo como duquesa, Meghan nunca la ha dejado sola y que siempre está "ahí para ella"



"De alguna manera te muestra lo increíble que es y es una de las muchas cosas que hace por mí. La llamo, le envío un mensaje de texto en cualquier momento, llorando, molesta: siempre está ahí. No importa por lo que esté pasando, siempre tiene tiempo", aseguró Williams.