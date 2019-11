Despiden a la modelo Inés Sainz tras confesar que sufre cáncer de mama

MADRID, ESPAÑA.-Dos días después de revelar que sufre cáncer de mama, la ex miss España y modelo Inés Sainz fue despedida de una empresa para la que trabajaba y de la que prefirió no revelar la identidad.

"Le he estado dando muchas vueltas y mi madre me educó como señora, así que no diré la marca. Eso que ganan. Pero no quiero destruir la reputación de una familia que sé que tiene una hija y ellos no han tenido en consideración la mía, pero yo estoy en rollo paz y amor", dijo en un video de Instagram que narra el momento vivido.

Además, la compañía para la que trabajó dos años y medio le quedó debiendo una factura de mil euros.

VEA: Famosos que se han enfrentado al cáncer de ano

“Lo estoy denunciando como puedo pero no me voy a meter en un proceso judicial porque me sale otro tumor. El estrés también tiene mucho que ver con esto”, dijo.

A pesar del trago amargo, Sainz, de 44 años, se muestra muy feliz y activa en redes sociales, donde comparte la evolución de esta enfermedad.

ADEMÁS: Famosos que murieron de cáncer