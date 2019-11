Amiga de José José asegura que el cantante fue envenenado por su esposa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Envenenamiento, sufrimiento, soledad y robos fue lo que recibió el cantante José José de parte de su esposa Sara Salazar durante el tiempo que estuvieron casados, de acuerdo con las revelaciones de Paulina Mondragón, amiga de años de El príncipe de la canción.



En sus declaraciones, al programa Ventaneando de Tv Azteca, la mexicana aseguró que Sara Salazar le había dado unas pastillas que habrían sido el principio del fin del intérprete de "El Triste".



Según el relato de Mondragón, en una visita de José José vio al artista muy débil para caminar, tanto así que tuvo que apoyarse en ella, por lo que ella le preguntó qué era lo que le había ocurrido a lo que el famoso contestó: "Es que Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos y yo le digo ¿por qué te las tomaste? porque ella dice que gordo yo no vendo".



La mejor amiga de José agregó: "Después de las pastilla que lo hicieron acabar con sus músculos, él estaba recuperando peso, se fue y un día regresa, me habla muy tarde y me dice: fíjate que me sentía muy mal estando en mi casa, me fui al hospital, me hicieron estudios y salió que en la sangre tenía un tipo de envenenamiento".



Aseguró que le dijeron que tenía que dar parte a las autoridades por lo que él estaba atravesando pero el pidió tiempo para solventar su situación.

Mondragón señaló que lo único que quería José José era el divorcio de Sara porque él nunca la amó, además que lo haría para no meterla a la cárcel.



Asimismo, aseguró que siempre tuvo dudas si era su mujer la que lo envenenaba o su hija Sarita, quien lo manipulaba.



Durante la entrevista a Paty Chapoy, la amiga del cantante aseguró que cuando se realizaba el tratamiento por el envenenamiento descubrió que tenía cáncer de páncreas.

Una vida sin amor

Paulina Mondragón reveló a Ventaneando que José José nunca estuvo realmente enamorado de Sara Salazar y que se mantuvo a su lado por compromiso.



"Yo le preguntaba por qué estás con ella, por qué te casaste con ella, él me dijo: yo nunca me enamoré de Sara pero cuando salí de la universidad de las adicciones ella me ofreció irme a su departamento, insistió y realmente él no tenía a dónde ir", expresó.



Asimismo, dijo que cuando él tenía planes de irse de la casa, Sara le reveló que estaba embarazada. "Él como caballero tuvo que casarse con ella".



Contó, que cuando su mujer sufrió un derrame, ella lo culpó a él por lo que le había ocurrido, ya que su carrera era muy demandante y no había aguantado el estrés.



"José tenía un gran problema, él vivía eternamente agradecido con Sara", manifestó Mondragón.



Sobre a lo que se dedicaba la mujer de José José, Paulina aseguró que ni el cantante se enteró sobre su oficio hasta que ya se había casado con ella.



"José vivía con miedo, posiblemente por eso no dejaba esa relación, Sara entre otras cosas era acompañante de caballeros, pero tenía otros oficios un poco peligrosos", aseguró la empresaria mexicana.

La amiga del famoso mexicana también confesó que la hija de Sara, Monique, le robó cuatro millones de dólares que el cantante estaba guardando para su vejez.

