La fortuna de la familia que creó el "Baby Shark"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Imposible es escucharla y no tararear la famosa canción coreana "Baby Shark", que ha puesto a bailar al mundo entero, tanto así que en las últimas semanas fue, prácticamente, el himno de la Serie Mundial de Béisbol en Estados Unidos.



Desde que se viralizó este pegadizo ritmo de de tiburones no ha dejado de obtener ganancias, por lo que esta familia ya disfruta de una multimillonaria fortuna.



El joven detrás de este tema es Kim Min-Seok, quien fundó SmartStudy Co. en 2010 y cinco años después una marca educativa para niños llamadas Pinkfong, la que se encargó de lanzar "Baby Shark". El padre de Kim es el encargado de Samsung Publishing Co., que posee parte de la startup.



Las ganancias de la familia llegan a los 125 millones dólares, una parte por las dos compañías, pero otra gran parte gracias a la canción.

Kim y su equipo no han querido hablar sobre el patrimonio familia, pero se conoció que en las acciones de la empresa Samsung Publishing se han disparado un 89% desde que comenzó la Serie Mundial, por la creciente popularidad de los fanáticos.



En entrevistas anteriores, Kim aseguró que jamás pensó en escribir una canción tan exitosa a nivel mundial, después de haber trabajado en compañías de juegos para niños.



"Baby Shark" ha acumulado más de 3.8 millones de vistas en YouTube, pese a que salió hace varios años, y este año llegó a la lista Billboard Hot 100.