Cuatro mujeres exitosas dieron cátedra sobre la vida

Melissa López

GRACIAS, LEMPIRA.- “Esta noche me siento realizada porque mi casa está siendo ocupada por una actividad tan hermosa como esta”, dijo Mercedes Sofía Hernández, quien abrió las puertas de La Ronda para que una amena plática se transformara en una cátedra de vida.



En un ambiente cálido, entre velas y cuadros de Cándido Bidó, cuatro figuras exitosas -cada una en sus propias metas- se sentaron una junto a la otra para contar vivencias, compartir pensamientos y rescatar aprendizajes sobre diferentes vertientes, todas alrededor de la virtud de ser mujer.



“Ser mujer y ser exitosa en un país como Honduras no es cosa menor; es un reto de frente a la inequidad. Nada ha sido fácil, sobre todo en el periodismo”, aseguró Glenda Estrada, quien hizo hincapié en que todo lo que tiene en la vida se lo ha ganado a base de trabajo. Sembrando la semilla del esfuerzo la plática tomó su rumbo.



Indira Hércules destacó que “se aprende algo todos los días, y como mujer me ha tocado de todo. Pasé por duras etapas en las que tuve que caer, pero he sido guerrera y me he levantado para salir adelante, sin echar nunca un paso hacia atrás. Aunque el pasado no se puede borrar, sirve para echar a andar el futuro”.



Por su parte, Marleny Monroy expresó que la clave del éxito “es amar lo que hacemos y hacerlo propio. Siendo diligente una sola se recomienda, haciendo las cosas bien es como se marca la diferencia”, agregando que siempre quiso ser su propia jefa y que bajo esa idea empezó a construir su camino.



Una vez que Mercedes Sofía retomó el micrófono, el antecedente llegó a la mesa. “Yo vengo de una madre que fue una gran promotora y luchadora por los derechos de la mujer. Antes no conocíamos nuestros derechos y ahora sabemos cómo exigirlos, pero esto no quiere decir que todo está hecho o que lo que falta será más fácil”.



Entre el público se encontraban quince niñas lectoras de las Bibliotecas Blue Lupin, quienes no dudaron en preguntar, comentar y felicitar al final de las participaciones. Haciendo uso del micrófono, con suma confianza y seguridad, las pequeñas demostraron que ellas también son dignas de admiración y respeto.



La convivencia no pudo ser más placentera y seguramente se habría extendido hasta el día siguiente, de haber sido posible, todo gracias a que tanto quienes hablaban como aquellos que escuchaban fueron testigos de una conversación entre cuatro mujeres exitosas que, de volver a nacer, pedirían seguir siendo mujeres.



“La tertulia de La Ronda”, dirigida por el poeta Salvador Madrid, se realizó con el apoyo del Festival Internacional de Poesía Los Confines, Bed & Brekfast Casa de La Ronda, Plan International Honduras y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) en la ciudad de Gracias, Lempira.