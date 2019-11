Gooding se vuelve a declarar inocente de abuso sexual

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-En lo que se ha convertido rápidamente en una escena familiar, Cuba Gooding Jr., llegó a la corte el jueves para enfrentar nuevos cargos en su caso por una conducta sexual inapropiada en Nueva York, acusado por tercera ocasión de toquetear a una mujer en un centro nocturno de Manhattan.



Gooding, quien estuvo en la corte hace apenas dos semanas, después de que surgió una segunda acusadora, se declaró inocente después de que se le presentara una acusación formal que incluye los tres supuestos incidentes. Sus abogados afirmaron que los más recientes cargos deberían ser desestimados porque los documentos no especifican de qué se le acusa.

También dijeron que estaban escandalizados porque Gooding, de 51 años, no fue citado a declarar ante el jurado acusador y que los fiscales no mostraron los videos de los supuestos encuentros, que, afirman, demuestran su inocencia.



“Creemos que sin duda este caso es un caso de acusación maliciosa”, dijo el abogado de Gooding, Mark Heller, tras la acusación.



El abogado comparó los nuevos cargos y acusaciones a la afirmación del ex juez de Nueva York Sol Wachtler quien dijo que los fiscales podrían convencer a un jurado de “acusar al jamón de un sándwich”.

Pero no son únicamente los cargos penales de los que se tiene que preocupar Gooding.

Los fiscales dicen que han escuchado de más mujeres, además de una decena que ya han denunciado, quienes podrían testificar que el astro galardonado con el Oscar de "Jerry Maguire" se comportó de manera inapropiada con ellas por años.



Para aumentar el drama, el juez Curtis Farber advirtió a ambas partes contra filtrar datos después de que material del caso ampliamente publicitado haya terminado en sitios de chismes. Hacerlo podría influir en los posibles miembros del jurado, dijo Farber.



La asistente del fiscal de distrito Jenna Long mencionó la posibilidad de filtraciones en la acusación del jueves, afirmando que un video que compartió con los abogados de Gooding de un supuesto incidente terminó en un sitio de noticias un día después. Los abogados negaron filtrar el video.



Esta semana a un detective del departamento de policía de Nueva York, sospechoso de divulgar la fotografía del arresto de Gooding, le retiraron su arma y placa, además de que fue puesto en una suspensión administrativa.



“Le recordaré a ambas partes que el lugar apropiado para este caso es la corte, no los medios”, dijo Farber, en referencia a la fotografía filtrada.

En cambio los detalles sobre los nuevos cargos contra Gooding, son escasos.

La acusación actualizada y el papeleo que la acompañan señalan únicamente que Gooding está acusado de tocar a la fuerza las partes sexuales o íntimas de una mujer en el centro nocturno de Nueva York LAVO 9, 2018.



Se cree que la acusadora presentó su denuncia después de que Gooding fuera acusado formalmente el 15 de octubre por dos supuestos incidentes, dijeron sus abogados.



Long señaló que este es un “incidente previamente desconocido” y que no es una de las mujeres que han surgido como posibles testigos.



Otros supuestos episodios que llevaron a los cargos penales han sido descritos con más detalle y los fiscales dijeron que hay videos de los tres supuestos casos.



Gooding fue arrestado en junio después de que una mujer de 29 años dijera a la policía que le apretó su pecho sin su consentimiento en el Magic Hour Rooftop Bar & Lounge cerca de Times Square.

El 15 de octubre fue acusado de pellizcar el trasero de una clienta en TAO Downtown un año antes, después de hacerle declaraciones sexualmente sugestivas previamente en esa noche.

Heller dijo que el incidente del TAO muestra a Gooding tocando a la mujer en la espalda con el dedo y volteándose para despedirse de mano de ella al salir del club alrededor de las 4:30 a.m.



"No es una conducta ilegal de ningún tipo”, dijo Heller.