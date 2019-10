HBO ordena 10 episodios de precuela de “Game of Thrones”

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-HBO anunció el martes que aprobó una nueva precuela de “Game of Thrones” después de que, según diversos reportes, canceló otra protagonizada por Naomi Watts.



La cadena informó que ha realizado un pedido de 10 episodios de “House of the Dragon”, que se ubicaría 300 años antes de la serie original, que concluyó en mayo pasado luego de ocho temporadas.



La precuela está basada en el libro “Fire & Blood” de George R.R. Martin, indicó HBO. El nuevo drama fue creado por Martin y Ryan Condal, quien también participó en “Colony”.

La serie se enfocará en la Casa Targaryen, que se hizo famosa en “Game of Thrones” gracias a Daenerys _ interpretada por Emilia Clarke _ y sus feroces dragones.



“House of the Dragon” fue anunciada por el presidente de programación de HBO Casey Bloys durante la presentación de HBO Max, el servicio de streaming que iniciará operaciones en mayo de 2020. Un “spin-off” de la exitosa “Game of Thrones” sería una de las grandes atracciones en el creciente mercado de streaming.



HBO declinó comentar el martes sobre los reportes de cancelación de otra precuela de “Game of Thrones” que se ubicaría miles de años antes de la serie original. Ya se grabó en Irlanda del Norte un episodio piloto con Noami Watts como protagonista.



La orden de “House of the Dragon”, ya sea una señal de fe en el proyecto o una presión por iniciar la producción, evita una nueva decepción para los seguidores de la saga de fantasía.



No se anunció reparto ni fecha de estreno.

