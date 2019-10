Josué Orellana: "En 'Hostis' pasó lo que siempre pasa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un cortometraje que expone y denuncia el acoso y la violencia que a diario sufren las mujeres se alzó como ganador a Mejor documental. Se trata de “Hostis”, una pieza del director Josué Orellana.



Tras su triunfo en el Festival de Cortos 2019, Orellana, quien también obtuvo el premio a Mejor director, conversó con EL HERALDO sobre lo que significa esta experiencia en su carrera.



¿Cómo surgió la idea de traer “Hostis” a escena?

“Hostis” es un proyecto que yo venía pensando desde hace muchos años. Una vez iba caminando por el centro, a plena luz del día, cuando vi que un hombre de vestimenta formal e identificado con su carné de trabajo le metió toda la mano, literalmente, por debajo de la falda a una chica. Había gente alrededor, inclusive guardias del Congreso Nacional, pero nadie hizo nada. La mujer comenzó a llorar horriblemente y yo me quedé con esa imagen que me marcó tanto.



¿Y cuál fue el punto que propició el inicio del rodaje?

La experiencia estaba latente, pero no tenía claro cómo contarla. Entonces un día se me ocurrió la idea de hacer un experimento (la parte de en medio del cortometraje) con una cámara escondida. En ese entonces a mí no me constaba que las chicas iban a sufrir los acosos, pero al final lo que se muestra en el video pasó porque siempre pasa. La lascivia que tienen estos tipos, tan enferma, hizo que no se dieran cuenta de que detrás de ellas iba yo con una Go Pro en el pecho, bastante evidente, por cierto. Ahí fue cuando dije “aquí está el nudo de mi cortometraje”.



El inicio del cortometraje cita la canción “Corrido a Honduras”, ¿por qué?

La canción de “no hay otro pueblo más macho, que el pueblo catracho, del cual vengo yo...” me andaba dando vueltas en la cabeza porque la considero ultramachista. Te deja ver cómo, desde muy chiquito, el folclor te mete esa idea de “lo grandioso de ser macho”. Al ver el intro pareciera que todo anda bien, pero luego hay un giro y se muestra que la realidad no es para nada algo parecido.



“Hostis” se llevó el premio a Mejor documental y Mejor director, además de haber sido nominado en tres categorías más, ¿cómo recibe esto?

El corto fue finalista a Mejor edición, sonido y cinematografía, y yo destaco que era el único documental que estaba compitiendo contra trabajos de ficción, eso me parece muy lindo. Una vez el poeta Carlos Ordóñez, quien fue jurado de este festival, me dijo que una de las cosas más hermosas que suceden en este mundo es cuando un documental parece ficción y una ficción parece documental. Y, por supuesto, por los premios me siento muy

contento y agradecido.



¿Qué pudo haber incidido para que el resultado superara los de años anteriores?

Esta fue la primera vez que trabajé con un equipo tan profesional, con el corazón y dejando de lado mi ego. Nos sentamos entre todos; ellos me proponían ideas y yo daba mi opinión, algo que no había hecho en ocasiones anteriores y quizá por eso el resultado fue tan bien recibido. “Hostis” es un trabajo en equipo, el mérito es nuestro

¿Qué mensaje le deja esta experiencia a nivel personal y profesional?

Yo tengo más amigas que amigos, y a veces ando con ellas, con mi mamá, mis hermanas o mi novia y realmente es horrible lo que está pasando en este país con respecto a la violencia hacia la mujer. Hay quienes pueden pensar que mi situación es compleja porque por ser hombre no me han acosado, cuando sí lo han hecho y eso me ha hecho sentir mal, así que no me imagino cómo se siente una mujer, que todo el tiempo es vista como un objeto, incluso dentro del mismo arte, en donde las quieren como musas porque les tienen miedo como artistas, porque saben que van a denunciar el patriarcado en que vivimos.