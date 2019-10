José Joel explota contra joven que dice ser hijo de José José

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-José Joel Sosa, hijo del fallecido cantante José José, explotó contra un joven cantate colombiano llamado Manuel José, quien dice ser hijo del Príncipe de la canción.



Durante una entrevista para el programa "Sale el Sol", el primogénito de José José reveló que “ya hay una demanda que lo anda persiguiendo (a Manuel José) y lo va a alcanzar, de buena ley se lo he dicho y si no es de buena ley, pues de mala ley. Dejá de estarte vendiendo como algo que no eres”.

Vea aquí: Cantantes de reggaetón que dejaron el género urbano para servir a Dios



El verdadero nombre del joven que dice ser hijo del fallecido cantante mexicano es Brayan Álvarez.



En la entrevista José Joel aseguró que hasta el momento él es el único hijo varón de José José. “Este muchachito insiste, insiste e insiste, entonces si no es por las buenas muchachito Bryan, va a ser por las malas. Qué pena que tengamos que llegar a esto”, detalló haciendo referencia a la demanda.



El también cantante recordó que su padre le habló sobre la posible paternidad del joven colombiano. “En lágrimas, hace seis o siete años me dijo: ‘oye, fui a Colombia a un programa de imitadores y resulta que un muchachito, dice que es mi hijo’. Llorando mi papá: ‘no sé, no me acuerdo, porque era cuando estaba tocando fondo’. Le dije: ‘hazte la prueba de ADN, que no te den gato por liebre, estás en todo tu derecho’. Ese corazonzote de mi papá, todo mundo le pasaba por encima: ‘si resulta que es tu hijo, pues es tu hijo y bienvenido a la familia como en su momento recibimos a Celine, Monique y a Sarita’”, detalló.

LEA: VIDEO: Tego Calderón insulta a sus fans durante concierto



Joel reveló que la prueba de ADN, que se realizó cuando José José aun estaba vivo, resultó negativa.



Pese a sus diferencias, el hijo de José José reconoció que Manuel José es un buen cantante y que imita muy bien al "Príncipe de la canción".

ADEMÁS: Sebastián Ferrat, el actor que está en coma por comer carne de cerdo