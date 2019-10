EL HERALDO rindió homenaje a René Pauck

Tegucigalpa, Honduras

De pie, con aplausos y ovaciones, así recibió el público al documentalista René Pauck, quien fue homenajeado con el Premio a la Trayectoria.



Durante 47 años en los que ha hecho de Honduras su hogar, el cineasta francés ha desarrollado un trabajo digno de reconocimiento.



Tras su paso haciendo televisión en Cáritas, Pauck se lanzó con su primer trabajo documental “Maíz, copal y candela” en 1982. Desde ahí ha tenido un andar imparable en el cine, con reconocidos trabajos que dan cuenta de una pasión que desarrolló en esta tierra que lo ha adoptado como su hijo.



Durante la gala de premiación, su amigo Óscar Cáceres, gerente de go tv, interpretó el fragmento de una ópera con su potente voz, para sumarse a la alegría de reconocer el trabajo de Pauck, quien con un abrazo y una gran sonrisa recibió a Cáceres en el escenario, donde se le entregó una estatuilla y una placa grabada con su nombre.

Pauck es el ejemplo del trabajo bien pensado, planificado y comprometido.



Para Camilo Pauck, hijo del documentalista, el éxito más grande de su padre ha sido su familia. Al recibir el galardón, Pauck dijo que “para ser cineasta, documentalista, hay que estar acompañado, y estoy muy bien acompañado por mi esposa Olga. Me ha aguantado y todavía me aguanta”, expresó, mientras su esposa, en primera fila, le respondía con una sonrisa. “Son 45 años de matrimonio, que espero sean muchos más. Soy un hombre completo y feliz”, dijo.



De esta manera, EL HERALDO reconoció el trabajo del documentalista, que ahora está fuertemente ligado al rescate y preservación de la memoria fílmica de Honduras, una labor que ha emprendido con su equipo de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a quienes les agradeció su compromiso con esta misión.