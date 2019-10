Marc Anthony rinde homenaje a José José en los Latin AMAs

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Marc Anthony fue homenajeado el jueves con el International Artist Award of Excellence durante la ceremonia de los Latin American Music Awards y se lo dedicó al difunto Príncipe de la Canción, “mi querido hermano” José José, a quien además rindió tributo interpretando su clásico “Almohada”.



El superastro neoyorquino de origen puertorriqueño, que recibió el trofeo de manos de la actriz mexicana Kate del Castillo, agradeció en un breve discurso el premio especial diciendo que prefiere cantar que hablar.

“Esto no pasa en un día ni en un año, hemos estado ya en este ambiente 30 años y tengo que agradecer a mi equipo, a Magnus, a Sony, a mi familia, pero más que nada a mis hijos que han sacrificado tanto para que papi pueda lograr su sueño en su nombre”, dijo el cantante de salsa y pop, que ha triunfado tanto en el mercado latino como en el anglo.



Becky G recibió poco después el Premio Evolución Extraordinaria, tras interpretar un popurrí de éxitos que incluyeron “Becky from the Block”, “Mayores”, “Sin pijama” y “Mala santa”.



Al recibir el trofeo de manos del rapero Pitbull, la cantante estadounidense de origen mexicano le agradeció a su familia por haberla acompañado a través de años de sacrificio para alcanzar su sueño de ser artista. También le agradeció a sus fans “por aceptarme como soy, una mexicana americana de Inglewood, (California)” y se lo dedicó a sus abuelos, “responsables por la sangre latina que corre con mucho orgullo dentro de mis venas”.



La ceremonia de los Latin American Music Awards, en su quinta edición, comenzó con un número musical de Farruko y Jason Derulo, quienes interpretaron el tema “Mamacita” acompañados por un cuerpo de bailarinas. Poco después la cantante mexicana Sofía Reyes entonó su himno de empoderamiento multilingüe “RIP” en un escenario decorado estilo Día de los Muertos, con grandes imágenes de las clásicas Catrinas mexicanas y bailarinas en pequeños atuendos con diseño de esqueleto.



Entre los primeros premiados estuvieron el popular quinteto CNCO, que obtuvo los premios al dúo o grupo favorito y artista favorito - pop, y Christian Nodal, que ganó canción favorita - regional mexicano por “No te contaron mal”.



El honor al nuevo artista del año fue para Lunay.



“Para mí es más que un sueño cumplido”, dijo el cantante boricua de reggaetón y trap. “A todas las personas que son subestimadas, yo fui subestimado, soy subestimado y estoy aquí en los (Latin) AMAs”.



El reggaetonero Ozuna llegó a la velada con la mayor cantidad de nominaciones, nueve, incluyendo a artista del año y artista masculino favorito. El “Rey de la Bachata” Romeo Santos y el astro del trap boricua Bad Bunny le siguen de cerca con ocho cada uno, mientras que el rapero Anuel AA cuenta con siete.



Con cinco está la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, con cuatro Marc Anthony, Maluma, Luis Fonsi, Daddy Yankee y Sebastián Yatra, y con tres Becky G, Rosalía, Pedro Capó, Wisin & Yandel, DJ Snake y Drake.



El evento, producido por Telemundo y Somos Productions, se transmite en vivo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles y tiene como anfitriones a los actores mexicanos Eugenio Derbez y Jacky Bracamontes.

