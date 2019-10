Abogado de José José confirma que el cantante sí dejó testamento

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Richard Wolfe, abogado del fallecido cantante José José, confirmó que el "Príncipe de la canción" sí dejó un testamento para dejar todos sus asuntos en orden y evitar conflictos en su familia.



"Él tenía la idea establecida de cómo quería dejarlo todo en orden", señaló Wolf en una entrevista para Suelta la Sopa.



El jurista aseguró que José José lo buscó un año antes de su muerte y aseguró que tuvo una interesante conversación con el intérprete de "La nave del olvido", además señaló que no vio "evidencias de que estuviera secuestrado", como aseguraban sus hijos Marysol y José Joel.



De igual forma, reveló que el famoso mexicano gozaba plenamente de sus facultades mentales cuando lo buscó.

Sobre la supuesta bancarrota de José José, Wolfe comentó que no sabe cómo estaban sus finanzas, pero que si puede confirmar que el artista no estaba recibiendo las regalías por sus discos.



En el caso del testamento, aseguró que la persona que lo tiene en su poder debe darle seguimiento al caso para cumplir la última voluntad de "El Príncipe de la canción".



José José murió el pasado 28 de septiembre por complicaciones de salud tras el cáncer de páncreas que padeció.



Tras el fallecimiento del intérprete de "El Triste" hubo polémica entre los hijos del cantante: Sarita, Marysol y José Joel, porque supuestamente la hija menor del cantante no les dejaba ver el cadáver.



El cuerpo de "El Príncipe de la canción" fue cremado y dividido en dos. Una parte se quedó en Miami, donde vivió el cantante sus últimos años y otra en México, donde serán enterradas junto a su madre.