Exesposa de José José: "Espérame en el cielo corazón"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Anel Noroña, exesposa de José José, se despidió del cantante con un emotivo mensaje a través de redes sociales.



Tras una larga espera, las cenizas de interprete de "El triste" llegaron a México donde el pueblo mexicano y sus familiares pudieron despedirse del cantante un homenaje que le hicieron en el Palacio de Bellas Artes.

Fue a través de Instagram que Noroña escribió lo siguiente junto a una fotografía en la que aparecen los dos:

"Espérame en el cielo, sin maletas"

Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado.Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro... Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos. Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame mi dulce amor.



Descansa en paz mi amor... Pido un aplauso para el amor ♥️

Anel Noroña fue pareja sentimental de José José por 20 años y en el mensaje que escribió, la mamá de José Joel y Marysol plasmó el amor que le tenía.

