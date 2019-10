Revelan identidad del hombre que violó a Demi Moore a sus 15 años

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz estadounidense Demi Moore denuncia en su libro 'Inside Out' que cuando tenía 15 años su madre permitió que un hombre de 48 años abusara sexualmente de ella luego de haber recibido un pago de USD 500.

El diario The Sun reveló el nombre completo del violador quien fue identificado como Basil 'Val' Doumas, dueño de un reconocido centro nocturno llamado La Cage Aux Folles en Los Ángeles, donde asistían muchos famosos, entre ellos; Sylvester Stallone y Elton John.

El medio asegura que 'Val' era el nombre que usaba el magnate Basil Doumas, quien murió en 1997 a los 68 años.





Relato

La actriz de 56 años, en su libro relata la trágica historia que pasó durante ese tiempo que cambió su vida y su forma de pensar. Por lo que creía que quedarse en silencio era la mejor decisión.



Sin embargo, según cuenta la historia, luego de una semana del terrible episodio que había pasado por su vida, se presume que el violador llegó hasta ella y le cuestinó: “¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?”

Pese a las dudas de Moore, ante el cometido de su madre, en su momento llegó a pensar que esa acción pudo ser posible.



“Aunque él puede haberle dado dinero a Ginny sin una conversación clara sobre qué obtendría a cambio, también es perfectamente posible que Ginny supiera con exactitud lo que él quería, y es posible que haya aceptado que él pudiera conseguirlo”, recalcó Demi Moore.



Durante entrevista para Good Morning America, Demi Moore reveló más detalles sobre lo que pensaba de su madre, al momento que la entrevistadora le cuestionó si estaba segura en la participación que tuvo su madre en la violación.



“Creo que, en el fondo de mi corazón, no", contestó la actriz. “Pero ella le dio el acceso y me puso en peligro”.



Demi Moore no tuvo una vida fácil con su madre, ya que era alcohólica, al igual que Dan Guynes, con quien convivió y se dio cuenta que no era su padre a la edad de 13 años.

Luego de varias confesiones y malos tratos que pasó Demi Moore por parte de su madre, Virginia King, quien a los 15 años de edad la vendió por 500 dólares a un hombre para que abusara de ella.



Según relatos de la actriz, su madre la llevaba a centros nocturnos para que captara la atención de todos los hombres que se encontraban en el lugar.



Una noche al llegar a su hogar, Demi Moore notó que un allegado de la familia estaba presente, por lo que ese hombre abusó de la estadounidense cuando tenía 15 primaveras.



De acuerdo con declaraciones en ocasiones anteriores, el violador era propietario de un restaurante llamado Val, quien junto con su progenitora lo habían conocido en 1970. Sin imaginarse, que tiempo después este hombre abusaría de Demi Moore por haber pagado a su madre 500 dólares.

