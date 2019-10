Banda "Chorotegas Latin Band" gana primer lugar en festival

PALMARÉS, COSTA RICA.- La banda "Chorotegas Latin Band" ganó este martes el primer lugar en el Festival Internacional de Bandas Palmares celebrado en Palmares, Costa Rica.



Los músicos, alrededor de 50 jóvenes estudiantes originarios de Choluteca, viajaron esta semana tras realizar una serie de actividades sociales para recaudar fondos ya que contaban con ningún tipo de apoyo.



Los jóvenes lograron poner en alto el nombre de Honduras al llevarse el primer lugar en bandas Melorítmicas (Bandas Latinas).



Mario Medina, director de la banda, manifestó sentirse muy orgulloso del resultado de su entrega, disciplina y esfuerzo, "hoy demostramos una vez más que si se puede, nuestro país merece buenas noticias".

El Festival Internacional de Bandas Palmares tiene 36 años de experiencia y en el participan grupos de toda Centroamérica, América del Sur, entre otros países.



Tras el logro, Medina dijo que esta presea retrata todo el camino por el que ha tenido que pasar el grupo de jóvenes, quienes han decidido tocar música y mantenerse alejados de los vicios y otros peligros en Honduras.



Medina lamentó que han tocado muchas puertas y la mayoría ni siquiera les han abierto para conocerlos, "necesitamos apoyo, necesitamos que la empresa privada o alguien en particular nos apadrine para poder comprar nuestros propios instrumentos", dijo.



La banda pese a que cuenta con jóvenes talentosos surgió como una iniciativa del licenciado en música Mario Medina, pero aún no han logrado comprar los instrumentos, "muchas veces tienen que prestar o simplemente no participan todos y en el mejor de los casos se rotan", lamentó.



Tras conseguir el primer lugar, estos talentosos hondureños solo esperan poder recibir el apoyo de la población ya sea mediante donación de instrumentos usados o con fondos para adquirir nuevos.