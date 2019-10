Elton John revela que tuvo cáncer de próstata y estuvo apunto de morir

LONDRES, INGLATERRA.- El reconocido cantante británico de 72 años de edad, Elton John, reveló este sábado que estuvo a punto de morir producto de una cirugía para extirparse un cáncer de próstata.



"Rechacé la quimioterapia y opté por la cirugía, sabiendo que no podría tener relaciones sexuales ni controlar mi vejiga", dijo el cantante.

"Le pedí a Dios por favor no me dejes morir, por favor déjame ver a mis hijos otra vez", recordó Elton John en su autobiografía.



El famoso artista de música Pop aseveró que estuvo a a 24 horas de morir tras contraer una infección después de la cirugía por cáncer de próstata, en 2017.



Según el portal británico Daily Mail, el cantante descubrió que tenía la enfermedad después de un chequeo médico de rutina.



"Fui muy afortunado, aunque, debo decir que en ese momento no me di cuenta. Estuve despierto toda la noche, preguntándome si iba a morir", expresó.



El cantante de Pop aseguró que su estado de salud era grave y que "el hospital no disponía del equipo necesario para hacer frente a su infección".



Por último detalló que los médicos "le dijeron a David (Furnish, su marido) que me quedaban 24 horas de vida".

