Disney prohíbe anuncios de Netflix en varias de sus plataformas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Disney prohibirá los anuncios publicitarios de Netflix en varios de sus canales de televisión, según información publicada el viernes por The Wall Street Journal, lo que marca una nueva etapa en la batalla del streaming entre los gigantes estadounidenses.



Según un comunicado citado por ese diario, Disney dijo a principios de este año que la industria de la transmisión de video había evolucionado "con más competidores que buscan anunciarse en la televisión tradicional y en nuestras diversas redes".

ADEMÁS: Familiares y admiradores despiden a José José en Miami



Después de llegar a un compromiso con la mayoría de las plataformas de streaming, el gigante mundial del entretenimiento habría acordado, según The Wall Street Journal, reconsiderar su decisión de no transmitir sus anuncios.



Pero Netflix es una excepción.



Contactados por la AFP, Disney y Netflix no han respondido de inmediato.



El gasto en publicidad es un costo importante para Netflix, que desembolsó en esa área 1,800 millones de dólares en 2018, según un documento enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.



A diferencia de la mayoría de sus rivales, Netflix no realiza anuncios en su plataforma.



Es esta falta de reciprocidad lo que habría empujado a Disney, también propietario de las cadenas de televisión ABC y Disney Channel, a dejar de promocionar anuncios para Netflix.



Algunas plataformas de Disney, incluido el canal deportivo ESPN, continuarán transmitiendo contenido publicitario para Netflix, según The Wall Street Journal.



A su vez, WarnerMedia, propietario de HBO, aseguró a AFP que no considera un cambio de linea con respecto a la difusión de publicidad de sus competidores.

FOTOS: Así es Keyla Martínez, la chef de Las Mañanas del 5 que le propuso matrimonio a su novio