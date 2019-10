Restos de José José son preparados para velorio en Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Los restos del cantante mexicano José José eran preparados en una casa funeraria en Miami en anticipo a su velorio del viernes.



Manuel Guara, gerente general de la casa funeraria Caballero Rivero Westchester contratada para los servicios, dijo que el cadáver era embalsamado en una sucursal de la empresa ubicada en el vecindario de La Pequeña Habana, en un lugar diferente a donde se realizará el velorio.



El llamado Príncipe de la Canción, un ícono de la música romántica conocido por clásicos como “El triste” y “40 y 20” que vendió millones de discos alrededor del mundo, murió el sábado a los 71 años.

“La razón por la que se embalsama es para mantener el cuerpo y poder exponerlo”, explicó Guara el jueves a The Associated Press.



El gerente dijo que la funeraria había sido contratada por la hija menor de José José, Sarita, que vive en Miami. Dijo que otra de sus hijas en México había llegado pidiendo información, pero que él le explicó que de acuerdo con las leyes estadounidenses es la esposa del difunto la que toma las decisiones, en este caso Sara Salazar, viuda del artista.



“Y si no es apta (la esposa), da un poder a la hija para que tome las decisiones”, acotó tras explicar que no podía ofrecer detalles porque la familia no lo había autorizado.



Sobre el servicio del viernes, dijo que será privado y que los detalles “todavía se están trabajando”.

El edificio donde José José será velado, en el barrio de Westchester, tiene capacidad para unas 300 personas y ha sido reservado en su totalidad para el servicio.



Después de la reunión que se realizó el martes en el consulado de México en Miami, donde los hijos del difunto cantante acordaron realizar ceremonias en Miami y México y trasladar el cuerpo a su país, las autoridades consulares esperan que los familiares “se reúnan de nuevo y den los siguientes pasos”, dijo el jueves a la AP la cónsul de asuntos políticos y prensa Jessica Cascante.



Ese acuerdo “no se firmó ante un notario público”, señaló, y por consecuencia podría haber cambios. “No hay ninguna certeza que lo trasladen el lunes o que decidan cremarlo”, dijo la funcionaria.



En la reunión estuvieron los tres hijos de José José, el cónsul general Jonathan Chait Auerbach, la vicecónsul adscrita Rita Vargas y también Cascante.