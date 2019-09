Gran debut de “Abominable” en cines de EEUU y Canadá

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La película animada de DreamWorks “Abominable” se colocó en la cima de la taquilla de Estados Unidos y Canadá con ingresos estimados en 20.9 millones de dólares, mientras que la cinta inspirada en Judy Garland y protagonizada por Renee Zellweger “Judy” tuvo un buen comienzo.



“Abominable” fue el único estreno grande del fin de semana. Es una producción estadounidense-china entre DreamWorks de Universal y Pearl Studios de China, por lo que su desempeño en el país asiático será fundamental para su éxito.



En tanto, la película que encabezó la taquilla el fin de semana anterior, “Downton Abbey”, cayó al segundo sitio con 14.5 millones de dólares. El drama “Hustlers” se colocó en tercer puesto con 11.5 millones. Esta semana se anunció que su estrella, Jennifer Lopez, estará en el medio tiempo del Super Bowl del próximo año, junto con la cantante colombiana Shakira.



Sin embargo, uno de los grandes éxitos del fin de semana fue “Judy”, impulsada por la actuación de Zellweger. Recaudó 3.1 millones de dólares en 461 salas de cine.

Ventas en taquilla

A continuación las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles, también se incluyen las cifras internacionales.



1. "Abominable", 20.9 millones de dólares (8.8 millones a nivel internacional).

2. "Downton Abbey", 14.5 millones (10 millones a nivel internacional).

3. "Hustlers", 11.5 millones (3 millones a nivel internacional).

4. "It Chapter Two", 10.4 millones (11 millones a nivel internacional).

5. "Ad Astra", 10 millones (18 millones a nivel internacional).

6. "Rambo: Last Blood", 8,6 millones (9.5 millones a nivel internacional).

7. "Judy", 3.1 millones.

8. "Good Boys", 2 millones (1.5 millones a nivel internacional).

9. "The Lion King", 1.6 millones (3.7 millones a nivel internacional).

10. "Angel Has Fallen", 1.5 millones (1.5 millones a nivel internacional).