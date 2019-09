"Spider-Man" seguirá en el universo Marvel tras llegar a acuerdo con Sony

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Los fanáticos del Hombre Araña pueden respirar tranquilos: el personaje seguirá en el universo Marvel tras un acuerdo con Sony anunciado este viernes, que se alcanza un mes después de que una ruptura entre ambos estudios parecía inminente.



Sony, propietaria de los derechos cinematográficos del personaje, y Marvel anunciaron que la tercera cinta de la serie "Spider-Man: Homecoming", producida por el lucrativo estudio de superhéroes propiedad de Disney, llegará a las salas de cine el 16 de julio de 2021.



Las dos películas anteriores del Hombre Araña de Marvel recaudaron juntas 22,000 millones de dólares en la taquilla mundial, al tiempo que el personaje del actor británico Tom Holland se ha convertido en una figura cada vez más central en el universo cinematográfico de Marvel.

VEA: El drástico cambio físico de Brendan Jordan, joven que se viralizó por imitar a Lady Gaga



Y con este acuerdo, podrá aparecer en otras películas del llamado universo cinematográfico de Marvel (MCU), algo que estuvo en riesgo hace un mes cuando ambos estudios no pudieron llegar a un acuerdo financiero.



"Estoy encantado de que la travesía de 'Spidey' en el MCU continúe, todos nosotros en los estudios Marvel estamos muy emocionados de que podamos seguir trabajando en ello", dijo el presidente de Marvel y productor de esta película, Kevin Feige.



"Spider-Man es un poderoso icono y héroe, cuya historia atraviesa todas las edades y públicos de todo el mundo. También resulta que es el único héroe con el poder de cruzar universos cinematográficos, pues mientras Sony desarrolla su propio 'Spidey-verso', nunca se sabe qué sorpresas puede deparar el futuro".

Además: Meghan Markle podría estar embarazada por segunda vez



Marvel tiene los derechos de muchos personajes de Stan Lee, como los Avengers o Pantera Negra, y ahora también tiene acceso a los de los estudios Fox (X-Men en particular), que Disney acaba de adquirir.



El Hombre Araña comenzó a aparecer en el MCU después de que los dos gigantes de Hollywood cerraran un acuerdo casi sin precedentes, y todavía muy secreto, para coproducir y dividir las ganancias entre las películas.



Y según la prensa especializada, en agosto pasado no pudieron ponerse de acuerdo sobre las condiciones financieras de futuras producciones.



El acuerdo debe retomar los planes para una cuarta película del arácnido interpretado por Holland, aunque el comunicado no la menciona.

Lea: FOTOS: Archie, hijo de Meghan y Harry conquista Sudáfrica en su primera salida oficial