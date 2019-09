Muere hija de la presentadora mexicana Rocío Sánchez Azuara

CIUDAD DE MÉXICO.- La hija de la presentadora mexicana Rocío Sánchez Azuara, falleció el pasado 23 de septiembre tras perder la lucha contra una terrible enfermedad que la joven padecía.



La presentadora dio a conocer la triste noticia a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram con el que despidió de su vástago.



Daniela Santiago Sánchez de 31 años de edad padecía Lupus Eritomatoso Sistémico desde hace 20 años.

Muestras de pesar

Las muestras de cariño tras darse a conocer la noticia no se han hecho esperar, famosos y compañeros de la presentadora se han solidarizado durante este trago amargo.



Diversos comentarios llenaron las redes de Rocío con condolencias de personalidades como Pati Chapoy, Adela Micha, Sergio Basañez, Alfonso Waithsman, entre otros.



" Te abrazo muy fuerte @RocíoSAzuara no haya palabras que ayuden en estos momentos. Fuiste la mejor mamá para Daniela. Todos mis pensamientos contigo y tu familia", escribió Mauricio Mancera.



" ¡Uy no lo puedo creer!, muero de la tristeza... ¡que no sepas más de penas!", posteó Berman.



" Te abrazo amiga querida y a tu familia mis oraciones contigo", fueron las palabras de Basáñez.



" Lamento muchos por lo que estás pasando, te abrazo con mi cariño siempre", publicó Chapoy.



"Te abrazo fuerte querida amiga", comentó Waithsman



" Mi cariño y solidaridad en estos momentos para mi colega, @RocioSAzuara en estos duros momentos", mencionó en sus redes Adela Micha.

El último adiós

La acongojada madre, durante la misa en memoria, de su hija estuvo acompañada de su hijo José Luis Santiago, así como familiares y amigos. Entre lágrimas y dolor Rocío se despidió de su hija.



Según una publicación de la conductora, la última morada de Daniela es en un rincón especial de la casa de la presentadora.



La presentadora, eligió que el lugar del eterno descanso de Daniela, fuese en un rincón especial de su casa, donde llevó las cenizas después de la misa celebrada en la Iglesia de Nuestra Señora del Líbano, al sur de la Ciudad de México.