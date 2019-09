Los tríos sexuales llevó a la separación a Ashton Kutcher y Demi Moore

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los tríos sexuales habrían terminado con la relación de la famosa pareja de actores Ashton Kutcher y Demi Moore.



Así lo reveló Moore, la actriz y modelo estadounidense que vivió con el joven actor durante seis años tras separarse de Bruce Willis.

ADEMÁS: Familiares de Pablo Lyle hacen rifas para costear gastos del juicio



Demi Moore, quien está a días de publicar su biografía titulada "Inside Out", reveló que los excesos en su vida sexual la llevaron a separarse de Ashton Kutcher. La actriz aseveró que ella había aceptado mantener tríos sexuales para complacer a su pareja.



Asimismo, la también modelo recordó que cuando su entonces joven esposo estaba grabando la película erótica "Spread" junto a la actriz Jennifer Jason Leigh, ella lo acompañó.



Sin embargo, Demi Moore dijo que Ashton Kutcher le dijo que no se sentía cómoda con su presencia. "Era falso. La conclusión es que no era ella quien estaba molesta por mi presencia, sino él".

DE INTERÉS: Emilia Clarke se inspiró en Jennifer López para su look