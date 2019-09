Disney presenta nuevo tráiler de Frozen 2 y está lleno de acción  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Disney lanzó el nuevo tráiler de la secuela de Frozen 2, una aventura adecuadamente helada y llena de aventuras.



Esta vez, Anna, la reina Elsa, Kristoff y Olaf se propusieron encontrar cual es el origen de los poderes de Elsa. Esto se convierte en la meta de la nueva película en la que deberán lograr para salvar su reino del mal.



En el camino deben luchar contra una misteriosa tormenta, enormes olas oceánicas, una serie de monstruos y otras fuerzas que los amenazan.



La exitosa película de 2013, creada por Walt Disney Animation Studios es ganadora de 2 Premios Óscar por Mejor Película Animada, recaudó más de 1,270 millones de dólares y ahora procura acaparar nuevamente las taquillas en el estreno.

Frozen también ganó como la Mejor Canción Original con Let It Go, interpretada por Irina Menzel; en español "Libre Soy" de la argentina Martina Stoessel.



El primer adelanto de la nueva película fue lanzado en junio, pero el nuevo tráiler revela más detalles de la historia.





Frozen 2 llegará a las salas de cines para su estreno a partir del 22 de noviembre.