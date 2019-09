Emmys 2019: Premiación inclusiva por la igualdad de género y los LGTB

ESTADOS UNIDOS.- La 71ª edición de los Emmy 2019, tuvo como protagonistas a la defensa por los derechos de las mujeres, los afroamericanos y de la comunidad LGTB, según cada uno de los discursos de los premiados y las reacciones del público durante la noche.



Michelle Williams, que ganó el Emmy a la mejor actriz de una serie limitada por "Fosse", por lo que aprovechó la coyuntura para exigir a la industria audiovisual que pague de modo equitativo a las mujeres, especialmente a las pertenecientes a minorías.



"Cuando pedí clases de baile, escuché 'sí'. Cuando pedí más lecciones de canto, escuché 'sí'. Una peluca diferente, un par de dientes no hechos de goma... 'sí'. Todas estas cosas requieren esfuerzo y cuestan más dinero, pero mis jefes nunca presumieron saber mejor que yo lo que necesito para hacer mi trabajo y para honrar a Gwen Verdon", dijo Williams sobre el escenario.

"Gracias FX y gracias Fox 21 Studios por apoyarme completamente y por pagar me equitativamente", dijo y agregó que "la próxima vez que una mujer, especialmente una mujer de color, porque ella gana 52 centavos en comparación con el dólar que se lleva su compañero hombre blanco, te diga lo que necesita para hacer su trabajo, escúcha la, créela, porque un día quizá se ponga delante de ti y te diga 'gracias' por permitirle que triunfará por su entorno de trabajo y no pese a él".



Por su parte el actor estadounidense de ascendencia latina Jharrel Jerome,al recibir un premio Emmy al mejor actor de una película o serie televisiva por su papel en "When They See Us", dedicó unas sentidas palabras.



Jerome dio las gracias a su familia, a Netflix y a la cineasta Ava Duvernay, el cerebro detrás de "When They See Us".



Y dedicó especialmente el premio a los "los cinco de Central Park", cuatro afroamericanos y un hispano que fueron condenados injustamente por la violación de una mujer blanca en 1989 en Nueva York y que son los protagonistas de esta serie limitada.



Otro momento emotivo fue el momento en el que Billy Porter, ícono de la comunidad LGTBIQ+, hizo historia al ser el primer hombre abiertamente gay en recibir el galardón a mejor actor de drama por su trabajo en "Pose".

Porter dedicó y dedicó galardón "a todos aquellos que le hicieron sentir que valía incluso cuando él no era capaz de creer en si mismo".



"Somos los actores y actrices quienes debemos cambiar la forma de pensar de la sociedad", dijo Porter en referencia a lo inclusiva y abierta que ha resultado su serie "Pose", que narra la vida y la subcultura LGTBIQ+ de los años 1980 y 1990 en la ciudad de Nueva York.



La actriz Patricia Arquette robó ovaciones del público tras recibir el premio a mejor actriz secundaria en una miniserie y fue allí donde dedicó su discurso a las personas transgénero.



"La gente trans todavía sufre persecución. Voy a empeñar el resto de mi vida hasta que cambiemos el mundo para que dejen de ser perseguidos. Y denles trabajo. Son seres humanos, deshagámonos de esta parcialidad que tenemos en todos lados".

Por su parte, Peter Dinklage, ganador por su papel de Tyrion Lannister en "Game of thrones", dijo sentirse muy afortunado de miembro de una comunidad llena de tolerancia y diversidad.



Sin duda alguna, las premiaciones de los últimos años han abierto la brecha y se han convertido en una trinchera para la lucha por la igualdad de género y la inclusión, sin importar raza religión u orientación sexual.