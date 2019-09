La gala de los Emmy es este domingo 22 de septiembre

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El mal sabor que dejó a muchos fanáticos el final de "Juego de Tronos" no debe impedir su camino hacia un nuevo récord en el Emmy, del que la popular serie se despide este domingo en su gran gala de premiación.



Los hondureños podrán disfrutar de la transmisión de los premios más importantes de la TV a partir de las 7:00 de la novhe por el canal TNT.

Será la última edición del llamado Óscar de la televisión con el elenco de Poniente y de todos los siete reinos... así como de la Casa Blanca, pues también marca la despedida de otra exitosa serie de HBO, "Veep".



Entre ambos programas, la cadena por suscripción ha conseguido 74 estatuillas y este domingo sumarán más.

"Game of Thrones", su título en inglés, aparece como ganadora en las predicciones del sitio Gold Derby en las categorías de mejor serie dramática; actor de reparto para el actor Peter Dinklage, por su papel del locuaz e inteligente enano Tyrion Lannister; y dirección.



Esas tres estatuillas, contando las 10 que ganó en las categorías técnicas el fin de semana pasado, le permitirían superar su propio récord de drama más premiado en una misma edición y además empataría a la miniserie "John Adams", que es hasta ahora el programa más galardonado de la historia, contando todos los géneros.



"Hubo polémica por cómo terminó pero eso sólo muestra el impacto que tiene en la televisión", dijo a AFP Pete Hammond, editor de premios del sitio de entretenimiento Deadline. "No veo nada en la categoría que se pueda comparar" destacando cómo en la era del streaming la gente se esforzaba por el ver cada capítulo en vivo.



Los 10 actores nominados de la serie formarán parte del equipo de presentadores en esta edición del Emmy que, siguiendo el ejemplo del Óscar, no tendrá anfitrión este año.

"Daga en el corazón"

También están en la lista de presentadores Gwyneth Paltrow, Michael Douglas y Julia Louis-Dreyfus, la protagonista de "Veep" que ha ganado seis Emmys consecutivos por su papel de Selina Meyer, la vicepresidenta malhablada convertida en presidenta en esta sátira política.



El programa ganó el premio a mejor comedia en 2015, 2016 y 2017, antes de tomar un receso forzoso en 2018 cuando su estrella tuvo que luchar contra el cáncer de mama.



Pero "Veep" vuelve a concursar este año en ambas categorías con una última temporada aclamada por la crítica.



La competencia es dura con "The Marvelous Mrs Maisel" -sobre una ama de casa de los años 50 que termina convertida en comediante de stand-up- y la comedia negra "Fleabag", que también llegó a su fin.



Si "Veep" gana, HBO podría barrer en tres de las categorías principales pues su "Chernobyl" aparece favorita como mejor miniserie.



El drama sobre la explosión nuclear de 1986 en la Unión Soviética se enfrenta a la aclamada "When They See Us" de Netflix, la ardiente historia real de cinco chicos acusados erróneamente de violar a una corredora en Central Park.



Si "Chernobyl" prevalece, siguió Hammond, será "una daga en el corazón para Netflix", que a pesar de los cientos de nominaciones que ha conseguido aún no ha ganado ninguno de los tres premios principales.



"El dominio de HBO este año podría estar sentando un precedente", añadió.