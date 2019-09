Yolanda Andrade sobre boda: Si la verdad ofendió, lo siento mucho

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La polémica que originó la supuesta boda entre Yolanda Andrade y Verónica Castro ya pide "bandera de la paz". La conductora dialogó con el programa "¡Suelta la Sopa!" y narró que además de insultos, también recibió amenazas a muerte en las redes sociales.

"Yo lo que quiero es paz. Me parece que ya no nos queda, no está bien, no está correcto como mujeres, se salió fuera de control, lo que en algún momento fue bonito se convirtió en algo quizás para el otro lado vergonzoso", recalcó sobre los insultos.

A pesar de los dimes y diretes, Andrade reafirmó el amor que sintió por la mamá de Cristian Castro.

"Para mí fue importante, para mí sí fue relevante, yo en ese momento sí estaba enamorada, y si ahorita eso le causa a esa persona vergüenza o desprestigio, esa es su vida y parte de mi vida fue ella. No tiene nada de malo, no hicimos nada de malo", manifestó.

Fotos y videos de la boda

A través del programa de su amigo y periodista Gustavo Adolfo Infante, Andrade pidió disculpas.

"En ningún momento yo he dicho mentiras, sí dije la verdad y si la verdad ofendió a personas lo siento mucho", dijo.

Muchos fanáticos esperan que palabras de Yolanda Andrade pongan punto final a la gran polémica mediática.