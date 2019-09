Tekashi dice que Cardi B era pandillera de Nine Trey Gansgta Bloods  

Tekashi 6ix9ine dijo en su juicio que había visto a la cantante pero que no le había prestado atención. Foto: Cortesía Instagram / AP

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Tekashi 6ix9ine aseguró en su juicio que la rapera Cardi B era miembro de la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, a la cual él perteneció.



En las preguntas como parte del contrainterrogatorio en el juicio que se lleva a cabo en Manhattan, Tekashi 6ix9ine respondió “correcto” a la pregunta de si Cardi B formaba parte de la pandilla.



Con su testimonio, Daniel Hernández, verdadero nombre del cantante, podría librarse de una condena de 47 años de cárcel.



“Yo sabía quién era ella. No le presté atención”, dijo en Corte.



Cardi B había confesado sus vínculos con los Bloods en una entrevista con la revista GQ y dijo que había guardado silencio sobre el tema para que los jóvenes que la siguen no pensaran que está bien ingresar a estos grupos criminales.



Tekashi 6ix9ine se declaró culpable de nueve cargos que pesan en su contra, entre ellos crimen organizado, conspiración, delitos con armas de fuego, extorsión y narcotráfico.

Peligrosa pandilla Nine Trey Gangsta Bloods

Según han revelado varios medios estadounidenses, la banda criminal Nine Trey Gangsta Blood con la que se le vincula a Daniel Hernández operaba entre Manhattan y Brooklyn.



La organización es señalada de cometer varios tiroteos, robos, asaltos y vender drogas en estas ciudades del estado de Nueva York.



La pandilla causó estragos en la ciudad en descarados actos de violencia, aseguró Geoffrey Berman, fiscal del Distrito Sur de Nueva York.



Asimismo, aseguran que 6ix9ine dio la orden de disparar a un hombre que irrespetó a la pandilla.

