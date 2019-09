Unah-vs: Periodismo presentará tres cortometrajes de impacto social

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El 24 de septiembre se darán a conocer tres cortometrajes con sentido humano dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autómoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs).



El primero de ellos es "Sueños arrebatados", representa la historia de Karla, estudiante de Medicina que se encuentra a punto de culminar la carrera. Es una joven que sueña con ser una profesional para ayudar a sus padres y así poder tener una mejor vida, pero nunca pensó que la violencia del país la sometería a un hecho trágico que apagaría sus sueños.



El segundo es "Un choque con la realidad", describe la historia de la estudiante de Odontología, Mónica Percy, joven que ha estado acostumbrada a tener una vida llena de lujos y comodidades.

Detalles -Lugar: auditorio Aníbal Fiallos,

edificio cinco, Unah-vs. -Hora: a partir de las 5:00 pm

del martes 24 de septiembre

Ser la consentida de sus papás la convirtió en una persona altiva, despreocupada y superficial, a quien no le importa hacerle daño a los demás, pero nunca imaginó encontrarse cara a cara con las consecuencias de sus malas decisiones.



El tercer corto se titula "Bang my Head", el cual expone a Diego, un joven de 21 años que tiene que lidiar con mucha presión y estrés por las clases de su carrera, intereses amorosos, vida social y cualquier otra cosa con la que se encuentran los jóvenes. De alguna manera, Diego comienza a usar la droga “Bang my Head" como una forma de apoyo, al principio se siente bien, enérgico, atractivo, de pronto las cosas comienzan a deteriorarse y sufre los efectos de esta droga que podrían llevarlo a la locura.

Preparación

Los tres cortometrajes fueron realizados por estudiantes de la clase de periodismo cinematográfico y que están por egresar, quienes se prepararon durante varias semanas para lograr concretarlos y presentarlos por primera vez al público y de manera gratuita.



En el evento, además de los tres cortometrajes, habrá espacio para una alfombra roja, donde cada uno podrá tomarse fotografías, así como disfrutar de momentos artísticos, lo que hará de la noche algo verdaderamente extraordinario.