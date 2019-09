"La Chilindrina" tras la muerte de su esposo: "El amor de mi vida se me fue"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- María Antonieta de las Nieves, la actriz mexicana que interpretó a "La Chilindrina", se pronunció luego de que su esposo Gabriel Fernández falleciera el domingo a los 85 años.



"Es un momento muy difícil para mí, he pasado muchos días dándole vueltas al asunto pensando en qué podría decirles", comentó al programa 'Un nuevo Desayuno'.

Vea: La lujosa despedida de soltera de Evaluna Montaner



La actriz dijo que a raíz de la muerte de su cónyuge su vida ha cambiado totalmente. "Hoy mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se me fue. No sé qué más puedo hacer".



"No quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien qué es lo que voy hacer, si quiero vivir o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no voy al extranjero", cerró "La Chilindrina".

Gabriel Fernández fue parte de la vecindad del Chavo del 8, ya que por muchos años prestó su voz para la pauta de presentación de la emisión con la famosa frase "este es el programa número uno de la televisión".

VEA: Muere Gabriel Fernández, esposo de 'La Chilindrina'