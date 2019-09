Hija de Pink imita a su madre y se rapa el cabello  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La pequeña Willow, hija de la cantante Pink, sigue los extrovertidos pasos de su madre y por eso decidió raparse el lado izquierdo de su rubia cabellera y ahora usa el corte conocido como "Bob".



La imagen quedó registrada gracias a que el esposo de Pink, Carey Hart, compartió el momento en su cuenta de Instagram.

Su padre no dudó en compartir el momento: “Me encanta mi hija punk rock. Recuerden todos, ondear su propia bandera. No hay caja en la que encajarse. Es mejor ser tu mismo. Acéptalo y ámalo. Y si alguien tiene un problema con ello, diles (educadamente) que sigan adelante. No puedo esperar a ver la mujer en la que te vas a convertir. Tengo la sensación de que vas a ser fuerte, feroz, compasiva y afectuosa. Estoy muy orgulloso de ti, Willow”.



La publicación ya cuenta con más de 222 mil "me gusta".

