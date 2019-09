Hijo de Camilo Sesto llega a la residencia de su padre en España

MADRID, ESPAÑA.-Visiblemente afectado, vistiendo una chaqueta verde, camiseta negra y jeans, Camilo Blanes llegó junto a su madre Lourdes Ornelas a la casa donde vivía su padre Camilo Sesto.

El único hijo del cantante se trasladó este martes hasta Torrelodones, lugar donde se ubica la extensa residencia de 450 metros cuadrados y tres plantas. Se desconoce si les fue permitido el ingreso.

Camilo y Lourdes viajaron desde México hasta España tras confirmarse la muerte del cantante.

Camilo Blanes indicó a medios españoles que su madre fue la encargada de darle la fatal noticia. También detalló sentirse muy afectado con la muerte de su padre, pero aseguró estar "bien".

El también cantante que reside en México indicó que inicialmente viajó solo hasta Madrid porque su madre no podía acompañarlo.

El hombre de 35 años de edad dio el último adiós a su progenitor en la capilla de las instalaciones de la Sociedad General de Autores (SGAE) y luego se trasladó hasta la lujosa vivienda donde se desconoce si les fue permitido el ingreso.

Despedida

Admiradores y amigos de Camilo Sesto acudieron el lunes a la sede de la Sociedad General de Autores y Editores en Madrid para decirle adiós al cantautor de clásicos como "Perdóname", “El amor de mi vida” y "Melina" en una capilla ardiente.



Decenas de personas, en su mayoría españoles y latinoamericanos mayores, esperaron pacientemente en cola para pasar junto al féretro del ícono de la música romántica, fallecido el domingo a los 72 años tras sufrir dos ataques cardíacos producto de un fallo renal.



Muchos portaban discos, afiches y camisetas con la imagen del artista, que vendió más de 100 millones de discos a lo largo de sus más de 40 años de carrera, además de flores y cartas de despedida. Algunos tarareaban las canciones más populares de su extenso repertorio.



La actriz y cantante Ángela Carrasco, que protagonizó con Sesto el musical “Jesucristo Superstar”, fue una de las primeras en arribar.

Según la agencia española Europa Press, estaba afuera visiblemente afectada porque no esperaba la noticia, sobre todo porque hace apenas dos semanas "recordamos nuestra vida y nos reímos de cosas que nos pasaron" al aparecer juntos en un programa de televisión.



"Me estoy llevando un mal momento, no sé si voy a entrar (a la capilla ardiente). Prefiero recordarlo de otra manera", expresó la cantante dominicana.



La agencia privada también reportó la llegada a Madrid del único hijo de Sesto, Camilo Blanes, de México.

¿Quién era Camilo Sesto?

Sesto, cuyo verdadero nombre era Camilo Blanes Cortés, nació el 16 de setiembre de 1946 en Alcoy, Alicante, y se inició en la música con un grupo de amigos, Los Dayson, antes de mudarse a Madrid en 1964 con la intención de perseguir su sueño.



En 1970 debutó con su primer disco solista, “Camilo Sesto”, al que siguieron otros 27 que van del exitoso “Algo de mí” dos años más tarde y “Jesucristo Superstar” en 1975, cuando protagonizó la versión en español del musical de Andrew Lloyd Webber, hasta el último, “Sinfónico” de 2018, grabado con la Orquesta de RTVE y la colaboración de sus colegas y compatriotas Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo.