Exconcursante de American Idol muere en un accidente de tránsito

MAINE, ESTADOS UNIDOS.- La exconcursante del famoso programa de talentos American Idol, Haley Smith, murió tras accidentarse en su motocicleta, informan medios locales.



Según el portal de noticias de farándula TMZ, la cantante falleció la madrugada del sábado en Millinocket, Maine, tras accidentarse al intentar hacer un giro brusco a lo largo de una carretera residencial que se convierte en autopista en ocasiones.



Además, TMZ afirmó que la policía declaró el fallecimiento de Smith en el lugar del accidente.



El padre de la cantante, Mike Smith, dijo a ese medio que su hija viajaba por un camino rural y que creen que un ciervo, al cruzarse por su trayecto, pudo haber causado el mortal accidente.



Según el testimonio del progenitor, Smith era muy buena conductora, por lo que dudan que simplemente perdiera el control de su motocicleta.



Su familia comentó que se preparaban para celebrar su cumpleaños 27, que sería en noviembre.

Triste noticia

Américan Idol publicó en su cuenta oficial de Twitter un emotivo mensaje tras darse a conocer la noticia: "Lamentamos escuchar el fallecimiento de Haley Smith y nuestros pensamientos y oraciones están con su familia".



Según la revista People, Haley Smith impresionó a los jueces Randy Jackson, Jennifer López y Steven Tyler con su versión de Tell me something good durante la décimo primera temporada de American idol transmitida en 2012.



People recordó que Smith hizo audición para el show en Colorado durante la temporada 11, pero no pasó más allá de la segunda ronda y fue enviada a casa.



Durante su aparición inicial en el reality, Smith, que entonces tenía 18 años, habló sobre su amor por la naturaleza: "Es donde me siento más en paz, se podría decir", dijo en ese entonces.



Durante su participación en el concurso musical, Smith también compartió que había tenido múltiples empleos limpiando casas, de mesera en un restaurante y como "una vegetariana trabajando en el departamento de carnes".



Durante su estadía en el concurso, Smith demostró tener una voz privilegiada.