Despiden a productor de El Gordo y la Flaca por acoso a conductora

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Luego de una fuerte denuncia por acoso sexual contra Enrique Albis, productor de El Gordo y la Flaca, la cadena Univisión anunció su despido.



Varios medios compartieron la información sobre el acoso sexual que vivió una aspirante a conductora al llegar a un casting a la cadena Univisión.



Al parecer, el acto inmoral se produjo en el 2015, cuando Enrique Albis trató de tener relaciones sexuales en un camerino de la cadena de televisión.



Durante la emisión del famoso programa dirigido por Lili Estefan y Raúl de Molina, ambos conductores leyeron el comunicado emitido por Univisión.

Comunicado de Univisión

"Univisión está comprometido con una cultura laboral diversa, inclusiva, segura y libre de acoso. Esperamos que todos los empleados se traten entre ellos, a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, a los invitados y socios con dignidad y respeto. Y tenemos cero tolerancia por el acoso de cualquier tipo y en cualquier lugar. Tan pronto supimos de estas acusaciones, iniciamos una investigación interna. El empleo del señor Enrique Albis con la compañía ha sido terminado", dice el escrito.



Además, "El Gordo" explicó que la decisión se tomó a raíz de profundas investigaciones y aprovechó para expresar su sentir por el problema.

"Esto es duro para todo el equipo de trabajo. Pero también sé que nadie puede estar exento del cumplimiento de estas normas que rigen a Univisión y tienen valor universal. Cualquier denuncia sobre conducta inapropiada debe ser investigada y producir consecuencias", dijo Raúl de Molina.



Enrique Albis sostuvo una muy buena relación con todos los conductores del programa de farándula, quienes expresaron su sentir sobre el caso.

Comunicado emitido por la cadena Univisión. Foto: Instagram.



Hechos

El programa "Chisme no like", dirigido por Javier Ceriani y la periodista Elisa Beristain, mostró audios donde se escucha la voz del productor al momento de acosar a la conductora.



En reiteradas ocasiones, el productor de El Gordo y la Flaca le pide a la joven que se quite el vestuario para poderla ver, sin embargo, ella responde que no, y que están en un espacio laboral.

"Aunque no lo creas soy un profesional, pero contigo se me va el tren", expresó el productor Enrique Albis.



Los fuertes hechos ocurrieron el pasado 20 abril de 2015, en las instalaciones ubicadas en El Doral.