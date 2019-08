Britney Spears y su dolorosa confesión: No se sabe en quién confiar

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La cantante Britney Spears parece tener dificultades para confiar en las personas que están a su alrededor, así lo dejó ver en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Y es que al parecer la cantante no la está pasando nada bien en Los Ángeles, donde se mudó recientemente.

"Vivir en Los Ángeles es un gran viaje. Puedes estar solo a veces. Nunca se sabe en quién confiar, y algunas personas pueden ser falsas. ¡Tengo un círculo muy pequeño de amigos, y simplemente hago lo que me hace feliz! A veces me rompe el corazón ver los comentarios en mis publicaciones ... así que simplemente elijo no mirar más ... dejo que los que odian hagan lo que mejor saben hacer ... odiar", fue el mensaje de la "princesa del pop" en donde claramente indica que en ocasiones se siente sola.

Captura del mensaje publicado por la cantante en su cuenta de Instagram.



Recaída

La confesión de Britney Spears se da unos meses después de que dejara una clínica psiquiátrica en la que estuvo internada por una recaída en su salud mental.

La cantante fue internada debido a una angustia que sufre a causa de la enfermedad de su padre, quien fue sometidos a dos cirugías.

"Es importante poner a la familia primero… esa es la decisión que tengo que tomar. Hace unos meses mi padre fue hospitalizado y casi muere… estoy tan agradecida de que esté vivo, pero aún hay un largo camino por delante", expresó en su momento la estadounidense en un comunicado.