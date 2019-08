¿Romance entre la actriz Emma Watson y el actor Tom Felton?

LONDRÉS, INGLATERRA.- Una fotografía en las redes sociales desató los rumores de un posible romance entre los actores de la saga Harry Potter, luego de que la hermosa Emma Watson ("Hermione Granger") apareciera en pijama junto a Tom Felton ("Draco Malfoy").



Tom Felton posteó en su Instagram la imagen donde aparece con Emma Watson. En la postal el actor escribió: "Aprende rápido", haciendo referencia a la guitarra que tiene entre sus piernas la actriz.

Tanto Hermione Granger como Draco Malfoy salen en pijama en el apartamento, lo que hizo levantar las sospechas a los miles de fans que tienen ambos alrededor del mundo.



La publicación del actor británico de 31 años ya tiene casi 800,000 "me gusta" y más de 27,000 comentarios de los cuales la mayoría celebran un noviazgo en la vida real.



"Por favor, díganme que hay algo entre ellos", "esto es todo", "esto es un regalo para quienes aman a Dramione y creen en Feltson", "esto es tan tierno", "por favor, cásense", se lee en algunos comentarios.

Harry Potter

Tom no ofreció más detalles de su encuentro con Watson, pero por la instantánea, parece que llevan una relación bastante cercana y él mismo ha hablado en alguna ocasión de la amistad que sigue teniendo con Emma.



"Adorable Emma. Nos vemos bastante en realidad. Simplemente no siempre publicamos fotos al respecto", declaró el actor a la revista Us Weekly en noviembre del 2018.

Pese a que ninguno ha confirmado algún romance, Emma Watson y Tom Felton son muy apegados y se les ha visto en muchas ocasiones juntos.