Carlos Moncada: “Buscamos oro y estamos parados en tierra de diamantes”

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- El actor Carlos Moncada nos cuenta un poco sobre la cinta hondureña “Café con sabor a mi tierra” y lo que significó para él conocer más de cerca el rubro del café, en el que se desenvuelve su personaje.



La historia está inspirada en hechos reales, y es sobre una familia productora de café que se ve afectada por la plaga de la roya y los bajos precios del café. Con el fin de sobrevivir, ven como única esperanza la migración.



Esta es una cinta muy cercana a esa deliciosa bebida que representa al hondureño, ¿qué sintió al ser parte de un proyecto como este?

Como hondureño muy comprometido -soy originario de La Ceiba-, yo sabía que este proyecto iba a ser un gran reto y responsabilidad para mí, porque en la costa no estamos muy familiarizados con el rubro del café. Gracias a Dios y a la etapa de preproducción pudimos capacitarnos en el tema. La capacitación ayudó a que pudiéramos comprometernos con los personajes dados.

En la película yo interpreto el protagónico, pero cada personaje es muy representativo, importante e indispensable, y cada espectador se podrá sentir identificado con los mismos. Valió la pena la etapa de preproducción porque aprendimos a vivir la experiencia, la pasión, el trabajo y sacrificio del caficultor.



¿Cúanto tiempo tomó el rodaje?

El rodaje solo tomó un mes y medio, pero lo que abarca toda la película desde la preproducción, rodaje y edición han sido dos años.



Los paisajes son hermosos, ¿en qué zonas o lugares se rodó?

Gracias a nuestro director de fotografía se pudieron captar paisajes bellísimos dentro del país y las regiones cafetaleras, van a ver una fotografía espectacular. Se rodó en gran parte en Marcala, Intibucá, las montañas altas de Santa Bárbara, La Paz, Copán, y hubo escenas en Alemania y España.



Háblenos un poco de su personaje...

Yo interpreto a un productor de café que se llama Roger Matute. Fue un personaje complejo, ya que Roger representa la humildad, sencillez y la nobleza de la mayoría de los caficultores, por ende, Roger es un tipo muy retraído, sumiso, tímido, noble y humilde.



¿Qué tan importante fue dar vida correctamente a su personaje?

Al dar vida a un productor de café, en este caso un hombre bastante sumiso, humilde, trabajador y noble, me vi comprometido a ir a las montañas, a las zonas o regiones cafetaleras y convivir con cada caficultor. Yo trabajé al lado de ellos y conviví con los cortadores de café, productores, catadores y baristas, con cada uno.

Mis compañeros y yo íbamos a las montañas, visitamos a las familias, nosotros convivíamos con ellos, platicábamos, nos contaban sus anécdotas mientras disfrutábamos de una taza de café. Eso me ayudó más a entender mi personaje, comprender más la humildad del caficultor, del cortador de café que es tan importante en este rubro tan extenso y complejo.



¿Qué se puede llevar la gente de la cinta al ir a verla?

Las personas que han ido, han salido impactadas, tocadas y la han recomendado, eso nos ha ayudado mucho. Este ha sido un trabajo bastante sacrificado que vale la pena y por eso tienen que verla, se van a sentir identificados con lo que van a ver y les va a dar conocimiento. Es una película con mucha identidad nacional, es para todos. Como dice nuestro director Carlos Membreño: “Usted después de ver esta película la taza de café ya no le sabrá igual”.



¿Por qué cree que son importantes cintas como esta para Honduras?

Es importante para resaltar lo positivo y lo bueno de nuestro país a pesar del conflicto y a pesar de que nuestro país ha convulsionado políticamente hablando; esta es una película que da ese realce positivo. Resalta lo bueno de Honduras y por un momento opaca la corrupción que ha existido y que ha dañado tanto a nuestra gente.

Es una cinta que en el nombre de Dios va a poner a Honduras en lo alto, por eso es bueno que nos apoyemos y juntos resaltemos lo bueno de nuestro país, ya sea en el rubro del café o en el mundo del séptimo arte.



¿Qué diría al público para que asista a las salas de cine?

No hay una experiencia igual que ver una película en el cine. Van a poder apreciar calidad de imagen, una banda sonora hermosa con cantantes hondureños como Manu Martínez, Jorge Moncada o Mario Raudales que hicieron música exclusiva.

La productora Sin Fronteras Estudios que en esta su quinta película está demostrando que en Honduras podemos hacer cosas buenas y de calidad. Al apoyar estas obras se pueden abrir más oportunidades y trabajos para quienes les gusta este tipo de disciplinas artísticas.



Para terminar, ¿con qué frase describiría la experiencia que le dejó este proyecto?

Una frase dentro de la película que ha sido muy trascendental e importante es: “Buscamos oro y estamos parados en tierra de diamantes”, muchas veces nosotros nos limitamos a nosotros mismos diciendo “no puedo” o solo vemos las cosas malas y negativas de nuestro país cuando somos más los buenos que los malos. En Honduras hay mucho potencial, es un país muy rico en su gente y su tierra. Al final Dios está en Honduras y saldrá adelante pese a todas las adversidades en el nombre de Jesús.



Tras dos años de arduo trabajo, la cinta “Café con sabor a mi tierra” ya puede ser disfrutada en las salas de cine hondureñas. Tiene invitaciones para festivales de cine en el extranjero.