Ivy Queen explica por qué no publica canción que grabó con Karol G

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Durante la polémica entre Ivy Queen y Karol G, provocada por Anuel AA y sus comentarios hacia la pionera del género, salió a la luz que las cantantes grabaron un tema juntas, pero aún no se ha publicado.

En una entrevista, fue la misma Karol G quien reveló que hace un par de años, cuando ella aún no era muy famosa, grabó el tema "Un día sin nosotras" junto a Ivy Queen.

De inmediato las dudas asaltaron a los fans y estos se comenzaron a preguntar cuál es la razón por la cual el tema no fue publicado.

Recientemente un reportero del programa "Suelta La Sopa" le consultó a la cantante sobre el tema y esta indicó que no ha salido por "burocracia de la testosterona", pues nunca le aprobaron los permisos de uso.

"Grabé una canción que se llama 'Un día sin nosotras' donde había varias de ellas. Grabamos, la pasamos bien, las abracé a todas, incluyendo a Karol y cuando fue a pedir los permisos de autorización, entre casas disqueras, manejo, como te digo, la burocracia de las testosterona se empeña en que yo me quede esperando por otros. Yo tengo que continuar. Entonces la canción no la puedo usar", declaró Ivy Queen.

Pelea de Anuel AA con Ivy Queen

La pelea inició cuando el trapero Anuel AA en redes sociales se enfrentó a Ivy Queen, asegurando que la pionera del género no saca una canción desde hace más de siete años y que por tal motivo no puede ser considerada "Reina del reguetón".

Anuel AA expresó en Instagram: "¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la Reina del reguetón? los números no mienten".

En esa publicación el cantante no mencionó a Ivy, sin embargo, en una segunda sí y eso hizo enfurecer a "La Caballota".

"Karol G, la reina del regueton". Este mensaje llegó hasta "La Caballota", quien no dudó en contestarle.



"¿Será que tengo que recordarte de dónde yo vengo? Culi..., Anuel, tú no quieres cruzarte con la reina", respondió en una de sus historias de Instagram.

Fue así como inició la polémica, misma que unos días después Karol G trató de calmar con un video en redes sociales en donde le expresó su admiración a Ivy Queen.