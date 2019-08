Niños y niñas cierran el Festival de Los Confines

COPÁN RUINAS.- Copán Ruinas funda un precedente en la cultura hondureña al auspiciar la clausura del Festival de Los Confines 2019 con la presentación del poemario “Imaginar para pensar”, escrito por niñas y niños de los talleres literarios de World Vision Honduras, y con un concierto de los niños marimberos de la Fundación Welchez junto a los músicos académicos de Sperimental Live Music.



El cierre del movimiento estaba programado para las ocho de la noche del domingo 28 de julio en el parque central de la ciudad, sin embargo, llegó la lluvia. Pero eso no fue impedimento para que los pobladores corrieran a llevarse las sillas, los instrumentos, las marimbas, las luces y el sonido hacia el salón municipal e improvisaran un hermoso escenario que fue elogiado con los aplausos de más de quinientas personas que fueron testigos de la magia de las palabras y la música de las niñas y los niños.



Por eso se ha insistido en que el Festival Internacional de Poesía Los Confines (FIPLC) no es un evento, si no un proceso que se vincula y se teje socialmente en la comunidad para albergar y crear procesos culturales, diálogos estéticos, debates de altura, y, lo mejor de todo, un espacio abierto e inclusivo para todo creador o intelectual que desee participar y haga propuestas trascendentales.



En Copán Ruinas el público que asistió a las actividades superó las expectativas. Los espacios no fueron suficientes para la cantidad de personas que llegaron a presenciar la fiesta de la poesía que convocó a poetas y artistas de más de veinticinco países.



“Este festival lo ha organizado el pueblo de Copán Ruinas para recibir y para dar: alojamos a los poetas y artistas del mundo y les mostramos nuestra cultura y los grandes monumentos de los mayas para que se enamoren y nos visiten”, dijo María Eugenia Avilez, coordinadora de la Comisión de Cultura y Turismo.



Por su parte, Francisco López, de World Vision Honduras, comentó que “el festival permite que las niñas y los niños se expresen ante el mundo a través del arte; es una gran plataforma para hablar de sus derechos, preocupaciones y sueños. A través de la poesía, los niños opinaron sobre los temas que son de su interés y sobre los que tenemos responsabilidad los adultos y las instituciones que conformamos el país”.



El mensaje del último evento es de esperanza y también de reconocimiento a las habilidades que las niñas y los niños pueden desarrollar cuando se les incluye como protagonistas de espacios sensibles y de un alto perfil cultural.